Google'ın Gemini uygulaması artık Android tabletlerde de mevcut

Android tablet kullanıcıları Gemini uygulamasını Play Store'dan indirebilir
Play Store'daki resmi listeleme Pixel Tablet ile uyumluluğu göstermese de uygulama kurulduğunda düzgün çalışıyor. Ek olarak Gemini entegrasyonu Pixel Tablet kullanıcıları için bazı ilginç özellikler de sunuyor. İşte bazı yenilikler:
- Kullanıcı Arayüzü: Kullanıcı arayüzü, dahili Pixel Fold'unkiyle aynı olup özellikle daha büyük ekranlar için optimize edilmemiştir. Ancak Gemini paneli daha iyi kullanılabilirlik için ortalanmış durumda.
- Google Asistan ile Birlikte Yaşama: Hub modunda, tablet Şarj Edilen Hoparlör Bağlantı İstasyonundayken, "Hey Google" sesli komutu Gemini'yi değil Google Asistan'ı etkinleştirmeye devam ediyor. Bu seçim muhtemelen Asistan'ın akıllı ev komutları ve temel işlevler için daha etkili olmasından kaynaklanıyor.
Google, Mayıs ayında Circle to Search'ün lansmanı ile Gemini'nin Pixel Tablet'e geleceğini duyurmuştu ancak yine de bazı sınırlamalar mevcut. Örneğin, Google Home ev otomasyonunun uzantılar aracılığıyla yerel kontrolü eksik ve kilit ekranından erişim sunulmuyor. Bu yönler gelecekteki güncellemelerde geliştirilebilir.
Gemini'nin Android tabletlerde ve Pixel Tabletlerde piyasaya sürülmesi Google'ın yapay zeka stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor. Entegrasyon, özellikle arayüz optimizasyonu ve bazı özellikler açısından hala geliştiriliyor gibi görünse de Android tablet kullanıcıları için yeni olanakların kapısını aralıyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.