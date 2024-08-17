Google'ın Gemini uygulaması artık Android tabletlerde de mevcut

Play Store'daki resmi listeleme Pixel Tablet ile uyumluluğu göstermese de uygulama kurulduğunda düzgün çalışıyor. Ek olarak Gemini entegrasyonu Pixel Tablet kullanıcıları için bazı ilginç özellikler de sunuyor. İşte bazı yenilikler:

Google Pixel 9 serisiyle yeni Gemini AI özellikleri tanıtıldı 3 gün önce eklendi

Google, Mayıs ayında Circle to Search'ün lansmanı ile Gemini'nin Pixel Tablet'e geleceğini duyurmuştu ancak yine de bazı sınırlamalar mevcut. Örneğin, Google Home ev otomasyonunun uzantılar aracılığıyla yerel kontrolü eksik ve kilit ekranından erişim sunulmuyor. Bu yönler gelecekteki güncellemelerde geliştirilebilir.

Gemini'nin Android tabletlerde ve Pixel Tabletlerde piyasaya sürülmesi Google'ın yapay zeka stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor. Entegrasyon, özellikle arayüz optimizasyonu ve bazı özellikler açısından hala geliştiriliyor gibi görünse de Android tablet kullanıcıları için yeni olanakların kapısını aralıyor.