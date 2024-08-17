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    Google'ın Gemini uygulaması artık Android tabletlerde de mevcut

    Google nihayet Android tabletler için yeni konuşma yapay zekası olan Gemini AI uygulamasını kullanıma sundu. Android tablet kullanıcıları Gemini uygulamasını artık Play Store'dan indirebilecekler.
    Google'ın Gemini uygulaması artık Android tabletlerde de mevcut Tam Boyutta Gör
    En son Made by Google etkinliğinde duyurulduğu gibi Android tablet kullanıcıları artık Gemini uygulamasını doğrudan Play Store'dan indirebilecek. Bu hamle Google'ın yapay zekasının çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlıyor.

    Android tablet kullanıcıları Gemini uygulamasını Play Store'dan indirebilir

    Play Store'daki resmi listeleme Pixel Tablet ile uyumluluğu göstermese de uygulama kurulduğunda düzgün çalışıyor. Ek olarak Gemini entegrasyonu Pixel Tablet kullanıcıları için bazı ilginç özellikler de sunuyor. İşte bazı yenilikler:

    • Kullanıcı Arayüzü: Kullanıcı arayüzü, dahili Pixel Fold'unkiyle aynı olup özellikle daha büyük ekranlar için optimize edilmemiştir. Ancak Gemini paneli daha iyi kullanılabilirlik için ortalanmış durumda.
    • Google Asistan ile Birlikte Yaşama: Hub modunda, tablet Şarj Edilen Hoparlör Bağlantı İstasyonundayken, "Hey Google" sesli komutu Gemini'yi değil Google Asistan'ı etkinleştirmeye devam ediyor. Bu seçim muhtemelen Asistan'ın akıllı ev komutları ve temel işlevler için daha etkili olmasından kaynaklanıyor.

    Google, Mayıs ayında Circle to Search'ün lansmanı ile Gemini'nin Pixel Tablet'e geleceğini duyurmuştu ancak yine de bazı sınırlamalar mevcut. Örneğin, Google Home ev otomasyonunun uzantılar aracılığıyla yerel kontrolü eksik ve kilit ekranından erişim sunulmuyor. Bu yönler gelecekteki güncellemelerde geliştirilebilir.

    Gemini'nin Android tabletlerde ve Pixel Tabletlerde piyasaya sürülmesi Google'ın yapay zeka stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor. Entegrasyon, özellikle arayüz optimizasyonu ve bazı özellikler açısından hala geliştiriliyor gibi görünse de Android tablet kullanıcıları için yeni olanakların kapısını aralıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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