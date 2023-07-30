Google’ın yeni yapay zekası robotlara çöp atmayı öğretiyor

Tam Boyutta Gör Google, bir süre önce yaptığı açıklamada robotların çöp atmak gibi görevleri anlamalarına yardımcı olabilecek yeni bir yapay zeka modelini duyurdu. Google'ın blog yazısında belirttiğine göre Robotics Transformer 2 (RT-2), internetten alınan ve robot için eylemlere dönüştürülebilen bilgi ve görüntüler üzerinde eğitilmiş bir vizyon-dil-eylem (VLA) modeli olacak.

Yapay zeka, robotları eğitecek

Tam Boyutta Gör Çöp toplamak gibi bir görev insanlar için basit görünse de, bir robotun öğrenmesi için bir dizi görevin anlaşılmasını gerektiriyor. Örneğin, robotun önce hangi nesnelerin çöp oluşturduğunu tanıması, ardından bunları alıp atmayı bilmesi gerekiyor. RT-2, bir robotu bu belirli görevleri yerine getirecek şekilde programlamak yerine, robotun tam adımlar konusunda açıkça eğitilmemiş olsa bile, görevi nasıl tamamlayacağını anlamasına yardımcı olmak için web'deki bilgileri kullanmasına olanak tanıyor.

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Google, yeni modelin robotların daha önce görülmemiş senaryolardaki performansını, modelin önceki versiyonuna kıyasla neredeyse iki katına çıkardığını söyledi. Google, yeni versiyonun kullanıcı komutlarına yanıt vermek için ilkel muhakeme kullanabildiğini de sözlerine ekledi. Öte yandan Google’ın bu teknolojiye sahip robotları yaygın olarak piyasaya sürme ya da satma gibi kısa vadeli planları bulunmuyor. Ancak gidişat gösteriyor ki robotlar çok daha yaygın bir şekilde depolarda ya da ev asistanı olarak kullanılmaya başlanacak.

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Google’ın yeni yapay zekası robotlara çöp atmayı öğretecek