Google’ın yeni yapay zekası robotlara çöp atmayı öğretiyor

Google, yeni modelin robotların daha önce görülmemiş senaryolardaki performansını, modelin önceki versiyonuna kıyasla neredeyse iki katına çıkardığını söyledi. Google, yeni versiyonun kullanıcı komutlarına yanıt vermek için ilkel muhakeme kullanabildiğini de sözlerine ekledi. Öte yandan Google’ın bu teknolojiye sahip robotları yaygın olarak piyasaya sürme ya da satma gibi kısa vadeli planları bulunmuyor. Ancak gidişat gösteriyor ki robotlar çok daha yaygın bir şekilde depolarda ya da ev asistanı olarak kullanılmaya başlanacak.
Threads çekici değildi