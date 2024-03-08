Google, iOS'un sevilen özelliğini Android'e getiriyor

Tam Boyutta Gör Google Play Store’dan birden fazla uygulama indirdiğinizde, Android telefon, uygulamaları indirme kuyruğuna alır ve bir uygulamanın indirilmesi bitmeden diğer uygulamanın indirmesine geçmez. Yeni bir rapora göre gelecek Play Store güncellemesiyle bu durum değişecek.

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Aynı anda birden fazla uygulama indirilebilecek

Paralel uygulama yükleme özelliği Google Play Store 40.0.13 sürümünde görüldü. Bu özellik varsayılan olarak aynı anda iki uygulama indirilecek şekilde yapılandırılmış ancak bu sınır beşe kadar artırılabiliyor. Ancak, bu özelliğin aynı anda birden fazla uygulamayı güncellemek için kullanılamayacağı söyleniyor.

Bu özellik, özellikle sık sık cihaz değiştiren veya düzenli olarak yeni uygulamalar keşfetmeyi seven kullanıcılar için faydalı olacak. Google’ın gelecekte bu özelliği güncellemeleri de içerecek şekilde genişletip genişletmeyeceği henüz bilinmiyor. Kıyaslama açısından, iPhone’da birden fazla uygulamayı eşzamanlı indirmek mümkün ve App Store’da tümünü güncelle seçeneğiyle aynı aynda birden fazla uygulama güncellenebiliyor.

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