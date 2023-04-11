Google istenmeyen arama sorununu yapay zeka ile çözecek

Yapay zeka istenmeyen aramalardan kurtaracak
Eccles yaptığı açıklamada sorununun çözümü olarak yapay zekayı işaret etti. Geliştirilecek olan konuşmalı, sohbete dayalı yapay zeka ile istenmeyen aramaların üstesinde gelinecek. Özelliğin nasıl çalıştığı tam olarak açıklanmadı ancak gelen çağrı otomatik olarak bir yapay zeka cevabına yönlendirilecek gibi duruyor. Google’ın büyük dil modeli LaMDA halihazırda ChatGPT rakibi Bard’a güç veriyor ve muhtemelen çağrı engellemede de kullanılacak. Eccles özelliğin bu yıl içerisinde gelebileceğini ima ediyor dolayısıyla Pixel 8’in tanıtımında bu özelliği görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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