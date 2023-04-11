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    Google istenmeyen arama sorununu yapay zeka ile çözecek

    Otomatik aramalardan istenmeyen aramalara kadar çeşitli spam aramalar çoğu telefon sahibinin başına bela olmuş durumda. Google ise bu sorunu yapay zeka ile çözmeyi planlıyor.
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    Google istenmeyen arama sorununu yapay zeka ile çözecek Tam Boyutta Gör
    Muhtemelen telefon kullanan herkes istenmeyen numaralardan gelen spam aramalarla karşılaşmıştır. Görünüşe göre Google, bir kişinin günlük olarak uğraşması gereken tüm istenmeyen çağrılarla başa çıkmak için bir çözüm üzerinde çalışıyor. Şirket yapay zeka kullanımıyla tüm spam veya otomatik çağrılarla etkili bir şekilde başa çıkmak için bir yöntem üzerinde çalışıyor.

    Yapay zeka istenmeyen aramalardan kurtaracak

    Google istenmeyen arama sorununu yapay zeka ile çözecek Tam Boyutta Gör
    Halihazırda Google, Pixel serisi akıllı telefonlarında bu sorunla başa çıkmaya yardımcı olmak için birtakım yapay zeka destekli aram filtreleme özelliklerini sunuyor ancak bu, sorunu yalnızca belirli bir ölçüde ele alıyor. Bununla birlikte, Google'ın, konuşmalı yapay zeka sayesinde kullanıcıların bu spam/otomatik aramalardan kaçınmasına daha iyi yardımcı olacak daha yetenekli bir teknoloji oluşturmak istediği görülüyor. Yeni bir habere göre Phone by Google uygulamasının grup ürün müdürü Jonathan Eccles istenmeyen aramalarla ilgili sorunları nasıl çözmek istediğinden bahsetti.

    Eccles yaptığı açıklamada sorununun çözümü olarak yapay zekayı işaret etti. Geliştirilecek olan konuşmalı, sohbete dayalı yapay zeka ile istenmeyen aramaların üstesinde gelinecek. Özelliğin nasıl çalıştığı tam olarak açıklanmadı ancak gelen çağrı otomatik olarak bir yapay zeka cevabına yönlendirilecek gibi duruyor. Google’ın büyük dil modeli LaMDA halihazırda ChatGPT rakibi Bard’a güç veriyor ve muhtemelen çağrı engellemede de kullanılacak. Eccles özelliğin bu yıl içerisinde gelebileceğini ima ediyor dolayısıyla Pixel 8’in tanıtımında bu özelliği görebiliriz.

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