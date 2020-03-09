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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google konum geçmişi yüzünden bir bisikletçi, hırsızlık davasında şüpheli oldu

    Google'ın Android cihazlardan sürekli olarak konum verisi toplaması, polislerin her zaman için işine geliyor. ABD'de bir hırsızlık olayında sokakta bisiklet süren birisi bu sebeple şüpheli oldu.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google konum geçmişi yüzünden bir bisikletçi, hırsızlık davasında şüpheli oldu
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    Florida’da düzenli olarak bisiklet süren ve bu sürüşleri fitness uygulaması aracılığıyla kayıt altına alan kişi, çevrede yürütülen bir hırsızlık soruşturmasında Google’dan konum verilerini alınca davada şüpheli durumuna düştü. Zachary McCoy, her gün bisiklet sürüşünü kendi mahallesindeki bir sokaktan geçerek yapıyor ve RunKeeper uygulamasıyla bu sürüşleri kayıt altına alıyor. Hırsızlık suçunun işlendiği evle hiçbir alakası olmasa da önünden düzenli olarak geçtiği ev, bu ev olunca davada şüpheli konumu kesinleşmiş oldu.

    NBC News araştırmasına göre bölgeden sorumlu Gainesville polisi, hırsızlığın gerçekleşmesinden sonra Google’dan bölgedeki tüm cihazların bilgilerini istedi. Bu bilgileri yasaya göre vermek durumunda olan Google, bilgilerini paylaştığı kullanıcıları da bu konuda bilgilendirdi. 

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    McCoy davadan sonuçta suçsuz olarak çıksa da, bu durum sebebiyle kendisine bir avukat tutmak zorunda kaldı ve hakkında ne gibi bilgilerin polisle paylaşıldığını öğrendi. Android telefonlardan alınabilen bu bilgi, cihaz konum geçmişi açık olan herkes için Google sunucularında depolanıyor. Bu özelliği kapatmak için hesap ayarlarına girmek yeterli fakat Google’ın hemen hemen her hizmeti, sizi konum geçmişini açmaya yönelik hareket ediyor ve neredeyse buna zorluyor.



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