Google konum geçmişi yüzünden bir bisikletçi, hırsızlık davasında şüpheli oldu

Tam Boyutta Gör

Florida’da düzenli olarak bisiklet süren ve bu sürüşleri fitness uygulaması aracılığıyla kayıt altına alan kişi, çevrede yürütülen bir hırsızlık soruşturmasında Google’dan konum verilerini alınca davada şüpheli durumuna düştü. Zachary McCoy, her gün bisiklet sürüşünü kendi mahallesindeki bir sokaktan geçerek yapıyor ve RunKeeper uygulamasıyla bu sürüşleri kayıt altına alıyor. Hırsızlık suçunun işlendiği evle hiçbir alakası olmasa da önünden düzenli olarak geçtiği ev, bu ev olunca davada şüpheli konumu kesinleşmiş oldu.

NBC News araştırmasına göre bölgeden sorumlu Gainesville polisi, hırsızlığın gerçekleşmesinden sonra Google’dan bölgedeki tüm cihazların bilgilerini istedi. Bu bilgileri yasaya göre vermek durumunda olan Google, bilgilerini paylaştığı kullanıcıları da bu konuda bilgilendirdi.

Ayrıca Bkz. "SK Hynix sensör pazarında önemli bir oyuncu konumuna geldi"

McCoy davadan sonuçta suçsuz olarak çıksa da, bu durum sebebiyle kendisine bir avukat tutmak zorunda kaldı ve hakkında ne gibi bilgilerin polisle paylaşıldığını öğrendi. Android telefonlardan alınabilen bu bilgi, cihaz konum geçmişi açık olan herkes için Google sunucularında depolanıyor. Bu özelliği kapatmak için hesap ayarlarına girmek yeterli fakat Google’ın hemen hemen her hizmeti, sizi konum geçmişini açmaya yönelik hareket ediyor ve neredeyse buna zorluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.