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    Google Meet sohbetlerinde Spotify oturumları mümkün oluyor

    Google Meet içerisinde görüşme yaparken kullanıcıların Spotify veya YouTube akışlarını paylaşabilmeleri mümkün hale geliyor. Ayrıca mini oyunlar da oynanabiliyor. 
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    Google Meet

    Yıllar süren iletişim uygulamaları karmaşasında yeni bir döneme giren Google, tüm uygulamaları Google Meet ve Google Chat altında toplarken farklı özelliklerle de daha fonksiyonel hale getirmeye çalışıyor.

    Google Meet içerisinde Spotify dönemi

    Duo uygulamasını da içerisine alarak biraz daha kurumlara yönelik bir uygulama haline gelen Google Meet fonksiyonelliğini de arttırıyor. Kullanıcılar görüntülü sohbet esnasında Spotify ve YouTube akışlarını paylaşabilecekler. Ayrıca Uno Mobile ve Kahoot gibi pek çok mini oyunu da oynamak mümkün olacak.

    Etkileşimi daha da arttıracak olan yeni özelliklerin yanı sıra sürekli toplantılar zamanlama, sanal arka planlar ve görüşme için sohbetler gibi güncellemeler de sunulacak. Canlı paylaşım özelliğinin bu güncellemelerden biraz daha sonra geleceği ifade ediliyor zira Google Meet bu haftalardan itibaren Duo ile tam anlamıyla entegre olmaya başlayacak.

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