Google Mesajlar, 1 milyar RCS kullanıcısına ulaştı: İşte gelen yenilikler

Google Mesajlar'a gelen yenilikler
Google Mesajlar kullanıcıları artık sesli yanıtlara ifade ekleyen Sesli Ruh Halleri aracılığıyla çeşitli duyguları sergileyebiliyor.
PhotoMoji, kullanıcıların tercih ettikleri fotoğrafları telefondaki Google yapay zekayı kullanarak dinamik tepkilere dönüştürmelerine olanak tanıyarak mesajlaşmaya yaratıcılık katıyor.
Ekran Efektleri, mesajları canlı animasyonlarla daha ilgi çeki hale getiriyor.
Özel Baloncuklar, kullanıcıların konuşma arka planını ve renklerini değiştirmelerine olanak tanır.
Animasyonlu Emoji özelliği, her mesaja bir dizi görsel efekt ekleyerek metin tabanlı iletişimin görsel çekiciliğini artırıyor. Kullanıcılar, artık telefon numaralarına bağlı profil resmini ve adını değiştirebiliyor.
Google Mesajlar’a gelen yeni özellikleri bugünden itibaren beta kullanıcıları kullanmaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.