Google Mesajlar, 1 milyar RCS kullanıcısına ulaştı: İşte gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Google, Mesajlar uygulamasının işlevselliğini artıran yazılım güncellemesinde birçok önemli geliştirmeyi kullanıma sundu. Aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaşan Google Messages, yeni güncellemeyle ses ruh halleri, PhotoMoji ve çok daha fazlasını sunuyor.

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Google Mesajlar'a gelen yenilikler

Google Mesajlar kullanıcıları artık sesli yanıtlara ifade ekleyen Sesli Ruh Halleri aracılığıyla çeşitli duyguları sergileyebiliyor.

PhotoMoji, kullanıcıların tercih ettikleri fotoğrafları telefondaki Google yapay zekayı kullanarak dinamik tepkilere dönüştürmelerine olanak tanıyarak mesajlaşmaya yaratıcılık katıyor.

Ekran Efektleri, mesajları canlı animasyonlarla daha ilgi çeki hale getiriyor.

Özel Baloncuklar, kullanıcıların konuşma arka planını ve renklerini değiştirmelerine olanak tanır.

Animasyonlu Emoji özelliği, her mesaja bir dizi görsel efekt ekleyerek metin tabanlı iletişimin görsel çekiciliğini artırıyor. Kullanıcılar, artık telefon numaralarına bağlı profil resmini ve adını değiştirebiliyor.

Google Mesajlar’a gelen yeni özellikleri bugünden itibaren beta kullanıcıları kullanmaya başlayacak.

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