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    Google Mesajlar, 1 milyar RCS kullanıcısına ulaştı: İşte gelen yenilikler

    Android telefonların varsayılan mesajlaşma uygulaması Google Messages, 1 milyar aktif RCS kullanıcısına ulaştı. Google, bunun şerefine yeni özellikler ekledi.   
    google mesajlar 1 milyar rcs kullanıcısı Tam Boyutta Gör
    Google, Mesajlar uygulamasının işlevselliğini artıran yazılım güncellemesinde birçok önemli geliştirmeyi kullanıma sundu. Aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaşan Google Messages, yeni güncellemeyle ses ruh halleri, PhotoMoji ve çok daha fazlasını sunuyor.

    Google Mesajlar'a gelen yenilikler

    Google Mesajlar kullanıcıları artık sesli yanıtlara ifade ekleyen Sesli Ruh Halleri aracılığıyla çeşitli duyguları sergileyebiliyor.

    PhotoMoji, kullanıcıların tercih ettikleri fotoğrafları telefondaki Google yapay zekayı kullanarak dinamik tepkilere dönüştürmelerine olanak tanıyarak mesajlaşmaya yaratıcılık katıyor.

    Ekran Efektleri, mesajları canlı animasyonlarla daha ilgi çeki hale getiriyor.

    Özel Baloncuklar, kullanıcıların konuşma arka planını ve renklerini değiştirmelerine olanak tanır.

    Animasyonlu Emoji özelliği, her mesaja bir dizi görsel efekt ekleyerek metin tabanlı iletişimin görsel çekiciliğini artırıyor. Kullanıcılar, artık telefon numaralarına bağlı profil resmini ve adını değiştirebiliyor.

    Google Mesajlar’a gelen yeni özellikleri bugünden itibaren beta kullanıcıları kullanmaya başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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