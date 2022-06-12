Rekor tekrar Google’ın: Google, Pi sayısını 100 trilyon basamağa kadar hesapladı

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e sayısı ile beraber irrasyonel sayıların en meşhuru olan Pi, onlarca yıldır tatlı bir rekabete sebep oluyor. Sonsuz basamaklı Pi sayısının en çok basamağını hesaplama yarışında Google, tekrar rekoru eline aldı.

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Program 158 gün boyunca çalışarak hesaplamayı tamamladı

2019 yılında Google, bulut sistemlerini ve SSD depolamaları kullanarak Pi sayısının 31,4 trilyon basamağını hesaplayarak rekoru eline geçirmişti. Ancak geçtiğimiz yıl University of Applied Sciences of the Grisons, 62,8 trilyon basamak hesaplaması yaparak rekoru ele geçirmeyi başarmıştı. Rekoru bir süre elinden kaçıran Google, 100 trilyon basamak hesaplaması ile tekrar rekoru ele geçirdi. Googlr, böylece Cloud sisteminin ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi.

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Hesaplama yapan bulut sistemi; 128 sanal çekirdek, 864GB RAM ve 100 Gbps bağlantıya sahipti. Google, bu sistem üzerinde hesaplama programını tam 157 gün, 23 saat, 31 dakika ve 7,6 saniye çalıştırdı. Toplamda 43.5 PB veri okuyan ve 38.5 PB veri yazan program, Pi sayısını 100 trilyon basamaklı bir şekilde hesapladı. Projedeki geliştiricilerden olan Emma Haruko Iwao, kümeyi kurmak ve yönetmek için Terraform platformunu kullandıkların belirtti. Ayrıca birçok süreci otomatiğe geçirdiklerini belirten geliştirici, programı iki kat daha hızlı hale getirdiklerini belirtti. Google, projeyi daha detaylı incelemek isteyenler için hesaplama sürecinde kullandıkları bazı komut dosyalarını GitHub’da yayınladı.

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Google, Pi sayısını 100 trilyon basamağa kadar hesapladı