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    Google Pixel 10'un tasarımı ortaya çıktı: Üçüncü kamera geliyor

    Google'ın yaklaşmakta olan Pixel 10 modelinin render görüntüleri yayınlandı. Pixel 9 ile aynı tasarıma sahip olan telefon, eklenecek olan üçüncü kamerayla daha gelişmiş fotoğraf deneyimi sunabilir.
    Google Pixel 10'un tasarımı ortaya çıktı: Üçüncü kamera geliyor Tam Boyutta Gör
    Yaklaşmakta olan Google Pixel 10'un üç boyutlu render görüntüleri ortaya çıktı. Pixel 9 ile neredeyse aynı tasarıma sahip olduğu görülen Pixel 10, selefinden farklı olarak iki yerine üç arka kameraya sahip olacak.

    Google Pixel 10 neler sunacak?

    Üçüncü kameranın periskop kamera mı yoksa normal bir telefoto kamera mı olduğu şu an için bilinmiyor. Pixel 10'un, selefiyle aynı 6,3 inç büyüklükte ekranla geleceği belirtiliyor. 152,8 x 72 x 8,6 mm ölçülerindeki cihaz, Pixel 9'dan 0,1 mm daha kalın gövdeye sahip olacak. Ayrıca 3,4 mm'lik kamera çıkıntısını barındıracak.

    Google Pixel 10'un tasarımı ortaya çıktı: Üçüncü kamera geliyor Tam Boyutta Gör

    Serinin diğer iki üyesi Pixel 10 Pro ve Pro XL'in de önceki modellerle aynı tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Her iki Pro modelin de TSMC tarafından üretilen Google'ın Tensor G5 işlemcisiyle donatılması bekleniyor. Daha gelişmiş bir üretim süreciyle üretilecek olan işlemci, daha yüksek performansın yanında daha uzun pil ömrü sunacak.

    Pixel 9 serisi, geçtiğimiz sene Ağustos ayında piyasaya sürüldüğü için, Pixel 10 serisinin de benzer bir zaman diliminde tanıtılması bekleniyor.

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