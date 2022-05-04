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    Google Pixel 3a serisi, yakında son güncellemesini alacak

    Google, Pixel 3a serisi ile yeni bir Pixel ailesi tanıtmıştı. Oldukça beğenilen ve iyi satılara ulaşan Pixel 3a ve Pixel 3a XL, yazın son güncellemesini alacak.
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    Google Pixel 3a için yolun sonuna gelindi
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    Google, Mayıs 2019’ta Pixel 3a ve Pixel 3a XL’ı tanıtmıştı. Pixel deneyimini ucuza insanlara getirerek, Android’in bütçe dostu telefonlarını sonsuza kadar değiştiren Pixel 3a serisi, temmuz ayında son güncellemesini alacak.

    Güncelleme desteği yalnızca 3 yıl sürdü

    Mayıs 2019’ta tanıtılan Pixel 3a ve Pixel 3a XL, Mayıs 2022’de son güncellemesini alacaktı ancak Google, temmuz ayında bu cihazlara son bir güncelleme vereceğini açıkladı. Google, diğer firmalar gibi Android sürüm güncellemeleri ve güvenlik güncellemelerini ayrı tutmuyor, bu yüzden bu cihazlar temmuz itibarı ile güvenlik güncellemeleri de alamayacak.

    Google’ın her yılın haziran ayında yayınladığı Pixel Özellik güncellemesi ise büyük ihtimalle bu son güncellemeye dahil edilmeyecek. Maalesef, bu haber ile Pixel 3a serisi için yolun sonuna gelinmiş oldu. Pixel 3a ve Pixel 3a XL, Android 9 ile çıkış yapmıştı. Cihazın son sürüm güncellemesi ise Android 12 oluyor.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/google-pixel3a-updates-3160423/ https://media.wired.com/photos/5cd0c4ba8e3893122fe4231b/master/w_1866,h_1399,c_limit/Pixel-3a---All-colors.jpg
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    C
    Command-01 4 gün önce

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    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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