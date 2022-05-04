Google Pixel 3a serisi, yakında son güncellemesini alacak

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Google, Mayıs 2019’ta Pixel 3a ve Pixel 3a XL’ı tanıtmıştı. Pixel deneyimini ucuza insanlara getirerek, Android’in bütçe dostu telefonlarını sonsuza kadar değiştiren Pixel 3a serisi, temmuz ayında son güncellemesini alacak.

Güncelleme desteği yalnızca 3 yıl sürdü

Mayıs 2019’ta tanıtılan Pixel 3a ve Pixel 3a XL, Mayıs 2022’de son güncellemesini alacaktı ancak Google, temmuz ayında bu cihazlara son bir güncelleme vereceğini açıkladı. Google, diğer firmalar gibi Android sürüm güncellemeleri ve güvenlik güncellemelerini ayrı tutmuyor, bu yüzden bu cihazlar temmuz itibarı ile güvenlik güncellemeleri de alamayacak.

Google Pixel Watch hakkında yeni detaylar ortaya çıktı 3 gün önce eklendi

Google’ın her yılın haziran ayında yayınladığı Pixel Özellik güncellemesi ise büyük ihtimalle bu son güncellemeye dahil edilmeyecek. Maalesef, bu haber ile Pixel 3a serisi için yolun sonuna gelinmiş oldu. Pixel 3a ve Pixel 3a XL, Android 9 ile çıkış yapmıştı. Cihazın son sürüm güncellemesi ise Android 12 oluyor.

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Google Pixel 3a için yolun sonuna gelindi