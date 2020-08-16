Google Pixel 4a'nın 5G versiyonu Snapdragon 765G ile gelebilir

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Google, yakın bir zamanda orta sınıf akıllı telefon modeli Pixel 4a'yı duyurmuştu. Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre cihazın 5G destekli ve daha güçlü bir modeli yolda.

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Yüksek fiyat etiketiyle gelecek

Google Pixel 4a, Full HD+ çözünürlüğe sahip 5.8 inçlik bir AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 730G işlemci, 6GB RAM, 128GB depolama alanı, 8MP sensörlü bir selfie kamera ve 12MP çözünürlüğe sahip tek arka kameraya sahip bir akıllı telefon modeli. Sızan bilgilere göre ise Pixel 4a'nın 5G versiyonunun temelini Snapdragon 765G platformu oluşturacak. Yonga setinde 2.4 GHz'ye kadar saat hızına sahip sekiz Kryo 475 çekirdeği, Adreno 620 grafik birimi ve beşinci nesil hücresel ağları destekleyen X52 5G modem yer alıyor.

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Tüm bunlara ek olarak piyasaya sürülecek olan Pixel 4a 5G versiyonunun tasarımında bir değişiklik olmayacak. Cihazın arka panelinde tek bir kamera ve parmak izi okuyucunun yer alacağı ifade ediliyor. Ancak akıllı telefonun fiyatının ise önemli ölçüde artacağı belirtilmiş. Pixel 4a'nın fiyatının 350 dolar olduğunu göz önüne alırsak, 5G varyantının fiyatının ise 500 dolar olması bekleniyor. Cihazın piyasaya çıkış tarihinin ise Ekim ayı olması kuvvetle muhtemel.

https://www.notebookcheck.net/Google-Pixel-4a-5G-leak-suggests-5-81-inch-display-and-Snapdragon-765G-SoC-for-US-499-handset.486104.0.html

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