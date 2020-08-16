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    Google Pixel 4a'nın 5G versiyonu Snapdragon 765G ile gelebilir

    Teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Pixel 4a akıllı telefon modelinin 5G versiyonunun da yolda olduğu belirtildi. Cihaz Snapdragon 765G yonga setine sahip olabilir.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Pixel 4a'nın 5G versiyonu Snapdragon 765G ile gelebilir
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    Google, yakın bir zamanda orta sınıf akıllı telefon modeli Pixel 4a'yı duyurmuştu. Sektöre yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre cihazın 5G destekli ve daha güçlü bir modeli yolda.

    Ayrıca Bkz. "Ucuz amiral gemisi Redmi K30 Ultra, bir dakikada 100 bin adet sattı"

    Yüksek fiyat etiketiyle gelecek

    Google Pixel 4a, Full HD+ çözünürlüğe sahip 5.8 inçlik bir AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 730G işlemci, 6GB RAM, 128GB depolama alanı, 8MP sensörlü bir selfie kamera ve 12MP çözünürlüğe sahip tek arka kameraya sahip bir akıllı telefon modeli. Sızan bilgilere göre ise  Pixel 4a'nın 5G versiyonunun temelini Snapdragon 765G platformu oluşturacak. Yonga setinde 2.4 GHz'ye kadar saat hızına sahip sekiz Kryo 475 çekirdeği, Adreno 620 grafik birimi ve beşinci nesil hücresel ağları destekleyen X52 5G modem yer alıyor.

    Google Pixel 4a'nın 5G versiyonu Snapdragon 765G ile gelebilir
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    Tüm bunlara ek olarak piyasaya sürülecek olan Pixel 4a 5G versiyonunun tasarımında bir değişiklik olmayacak. Cihazın arka panelinde tek bir kamera ve parmak izi okuyucunun yer alacağı ifade ediliyor. Ancak akıllı telefonun fiyatının ise önemli ölçüde artacağı belirtilmiş. Pixel 4a'nın fiyatının 350 dolar olduğunu göz önüne alırsak, 5G varyantının fiyatının ise 500 dolar olması bekleniyor. Cihazın piyasaya çıkış tarihinin ise Ekim ayı olması kuvvetle muhtemel.



    https://www.notebookcheck.net/Google-Pixel-4a-5G-leak-suggests-5-81-inch-display-and-Snapdragon-765G-SoC-for-US-499-handset.486104.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 5 gün
    Snapdragon 865 Plus 5G ile gelseymis... Pixel ortaustu seviye islemcilerle bu yil kalitesini dusurmektedir... Olmamis...
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    hanıncipsi 5 gün
    Türkiye'ye de bekliyoruz bu seriyi
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    Holk (Holk Holk) 5 gün
    Umarım Türkiye'ye gelir. iPhone SE için çok güzel bir alternatif. Uzun süreli yazılım desteği ve Pixel stabilitesi...
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