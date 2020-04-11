Google Pixel 4a'nın perakende kutusu ve teknik özellikleri ortaya çıktı

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Google,Pixel 4 modellerinin daha düşük donanımlı ve uygun fiyatlı bir modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken, cihazla ilgili sızıntılar da durmak bilmiyor. Pixel 4a olarak adlandırılan akıllı telefonun şimdi de perakende kutusu ve teknik özellikleri sızdı.

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Daha önceki sızıntılar, Pixel 4a'nın delikli bir OLED ekran, arka panelde kare kamera modülü ve parmak izi tarayıcı ile geleceğini ortaya koymuştu. Plastik bir gövdeye sahip olan akıllı telefonun diğer teknik özelliklerinin ise aşağıdaki gibi olacağı belirtilmiş.

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Google Pixel 4a özellikleri

5.81 inç (1080 x 2340 piksel) FHD + OLED 18.5:9 ekran, 443 PPI, HDR desteği

Sekiz çekirdekli Snapdragon 730 Mobil Platform, Adreno 618 GPU, Titan M güvenlik yongası

6 GB LPDDR4X RAM, 64 GB / 128 GB (UFS 2.1) depolama

Android 10

LED flaşlı 12.2MP arka kamera, Çift PD otomatik odaklama, OIS, EIS, 30fps'de 4K video kaydı, 60fps'de 1080p ve 240fps'de 720p

84 derecelik ultra geniş lensli 8MP ön kamera

Çift SIM (isteğe bağlı)

Parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı, 2 mikrofon

4G VoLTE, WiFi 802.11ac 2x2MIMO (2.4 / 5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, USB Type-C , NFC

18W hızlı şarj destekli 3.080mAh pil

Google Pixel 4a'nın 6GB RAM, 64GB depolama alanına sahip sürümünün ABD'de 399 dolardan satışa sunulacağı söyleniyor. Şirketin çevrimiçi bir etkinlikle tanıtmayı planladığı akıllı telefonun lansmanının Nisan ayı içinde yapılması kuvvetle muhtemel diyebiliriz.

https://9to5google.com/2020/04/09/exclusive-google-pixel-4a-details-specs/

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