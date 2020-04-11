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    Google Pixel 4a'nın perakende kutusu ve teknik özellikleri ortaya çıktı

    Teknoloji devi Google'ın önümüzdeki günlerde piyasaya sürmesi beklenen Pixel 4a ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Şimdi de cihazın kutusu ve teknik özellikleri yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google,Pixel 4 modellerinin daha düşük donanımlı ve uygun fiyatlı bir modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken, cihazla ilgili sızıntılar da durmak bilmiyor. Pixel 4a olarak adlandırılan akıllı telefonun şimdi de perakende kutusu ve teknik özellikleri sızdı.

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    Daha önceki sızıntılar, Pixel 4a'nın delikli bir OLED ekran, arka panelde kare kamera modülü ve parmak izi tarayıcı ile geleceğini ortaya koymuştu. Plastik bir gövdeye sahip olan akıllı telefonun diğer teknik özelliklerinin ise aşağıdaki gibi olacağı belirtilmiş.

    Google Pixel 4a'nın perakende kutusu ve teknik özellikleri ortaya çıktı
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    Google Pixel 4a özellikleri

    • 5.81 inç (1080 x 2340 piksel) FHD + OLED 18.5:9 ekran, 443 PPI, HDR desteği
    • Sekiz çekirdekli Snapdragon 730 Mobil Platform, Adreno 618 GPU, Titan M güvenlik yongası
    • 6 GB LPDDR4X RAM, 64 GB / 128 GB (UFS 2.1) depolama
    • Android 10
    • LED flaşlı 12.2MP arka kamera, Çift PD otomatik odaklama, OIS, EIS, 30fps'de 4K video kaydı, 60fps'de 1080p ve 240fps'de 720p
    • 84 derecelik ultra geniş lensli 8MP ön kamera
    • Çift SIM (isteğe bağlı)
    • Parmak izi sensörü
    • 3,5 mm ses jakı, 2 mikrofon
    • 4G VoLTE, WiFi 802.11ac 2x2MIMO (2.4 / 5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, USB Type-C , NFC
    • 18W hızlı şarj destekli 3.080mAh pil

    Google Pixel 4a'nın 6GB RAM, 64GB depolama alanına sahip sürümünün ABD'de 399 dolardan satışa sunulacağı söyleniyor. Şirketin çevrimiçi bir etkinlikle tanıtmayı planladığı akıllı telefonun lansmanının Nisan ayı içinde yapılması kuvvetle muhtemel diyebiliriz.



    https://9to5google.com/2020/04/09/exclusive-google-pixel-4a-details-specs/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    arifberkay1 8 sa. yeni yorumcu
    Çok güzel gözüküyor telefon
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 10 sa.
    3000 lik batarya hiç olmamış samsung 6000 lik batarya çıkartıyor
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    KoşanBalık (hazar ...) 10 sa.
    Biri şu cihazları ülkemize getirsin. Paralel ithalat falan fark etmez. Çok iyi cihaz cidden
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 11 sa.
    Boyutları çok iyimiş keşke Tr ye getirseler bu cihazı
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    NaciAydinlar 11 sa. yeni yorumcu
    Telefon diye buna derim çok şık gözüküyor
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