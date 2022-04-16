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Google Pixel, her ne kadar amiral gemi sınıfında tartışma yaratan bir seri olsa da Pixel a serisi ile orta sınıfta oldukça başarılı oldu. Pixel 3a ve Pixel 4a ile oldukça ilgi çeken Google, Pixel 5a’yı yalnızca ABD ve Japonya’da satışa çıkarmıştı. Ancak Pixel 6a, daha fazla ülkede satışa çıkabilir.

Tensor işlemcisi daha fazla insana ulaşacak

Google Pixel 6a, Pixel 6 serisinde kullanılan Tensor işlemci ile gelecek ve bu sayede fiyatına göre oldukça yüksek performans sunacak. 12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera ile gelmesi beklenen Pixel 6a, Pixel 6 serisinin sevilen birçok özelliğini daha ucuza sunacak. Google, Pixel 5a serisini yalnızca ABD ve Japonya’da satışa çıkarmıştı. Ancak gelen bilgiler, Google’ın bu sene daha farklı davranacağını gösteriyor.

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Federal İletişim Komisyonu listelerinde gözüken Pixel 6a, cihazın daha fazla ülkede satışa çıkacağını gösteriyor. A4RGB62Z, A4RG1AZG ve A4RGX7AS kod adlı cihazların, en az 3 farklı Pixel 6a’ya işaret ettiği görülüyor. Ayrıca listede farklı model numaralı bir cihaz da görüntülenmiş. Farklı numaralı cihazlar, Google’un uzun zamandır yaptığı bir isimlendirme ve farklı antenli Pixel cihazlarına işaret ediyor. Bazı modellerinin mmWave 5G desteği ile gelmesi beklenen Pixel 6a, büyük ihtimalle daha fazla ülkede satışa çıkacak. Pixel 4a’dan beri Avrupa pazarından biraz çekilmiş olan Google, Pixel 6a ile tekrar bu pazara yönelik davranabilir. Google Pixel 6a’nın önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor.

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Google Pixel 6a, daha fazla ülkede satışa çıkabilir