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    Google Pixel 6a ön siparişe açıldı: Pixel Buds hediyesi ile geliyor

    Google’ın sevilen markası Pixel, yeni üyesine kavuşuyor. Google I/O 2022 etkinliğinde duyurulan fiyat performans canavarı Pixel 6a, birçok ülkede ön siparişe açıldı.
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    Google Pixel 6a
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    Google, mayıs ayında düzenlediği I/O Geliştirici Konferansı’nda Pixel ailesinin yeni ürünlerini duyurmuştu. Etkinlikte duyurulan Pixel 7, Pixel tablet, Pixel Watch ve Pixel 6a ürünlerinden Pixel 6a ön siparişe açıldı. Avrupa ve Asya’daki birçok ülkede yeni Pixel, ön sipariş avantajı ile geliyor.

    Ön sipariş verene Pixel Buds hediye

    Fransa, Almanya, Irlanda, Italya, İspanya, Birleşik Krallık, Avusturalya, Japonya, Singapur ve Tayvan’da ön siparişe açılan Pixel 6a, özel bir hediye ile geliyor. Oldukça uygun bir fiyata sahip olan cihaz, ön sipariş hediyesi olarak Pixel Buds (A-Series) sunuyor. Avrupa’da 459 Euro fiyat etiketine sahip cihazın kampanyasından yararlanmak için yaklaşık 1 hafta süre veriliyor.

    Pixel cihazları ile birçok ülkede beğeni kazanan Google, umarız yakında ülkemizde de satış yapmaya başlar. Tensor işlemcisinden güç alan Pixel 6a hakkında ilk incelemeler de YouTube’da yayınlanmaya başladı.

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