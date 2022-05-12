Google, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu duyurdu

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Google, uzun bir süre Pixel cihazlarının düşük satış sayıları ile uğraşmıştı. Pixel 5 ile amiral gemi yarışına mola veren firma, geçtiğimiz sonbaharda Pixel 6 serini duyurarak yarışa sağlam bir şekilde geri dönmüştü. Pixel 6 serisi, Pixel 4 ve. Pixel 5’in satışını büyük bir farkla geçerek şirketin dikkatini çekti. Google, I/O Geliştirici Konferansı’nda Pixel severleri mutlu edecek duyuruyu yaptı.

Pixel 7, ikinci nesil Tensor işlemci ile bu sonbaharda geliyor

Her yıl düzenlenen Google I/O Geliştirici Konferansı’nda Google, sürpriz yaparak Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu ilk kez gösterdi. Her iki cihaz da Pixel 6 serisine oldukça benziyor ancak kamera haznesi bu sefer alüminyum bir çerçeveye sahip. Pixel 7 Pro, ekstra lensini ise ciddi anlamda gözler önüne seriyor. Google, cihaz hakkında ciddi bir bilgi vermedi ancak bu sonbaharda yeni nesil Tensor işlemci ile geleceğini duyurdu. Pixel 7; Obsidyen, Kar ve Limon Otu renklerine, Pixel 7 Pro ise Obsidyen, Kar ve Yeşil Ses renkleri ile gelecek.

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Cihazlar, Android 13 ile kutudan çıkacak ve Tensor 2 işlemcisi ile daha yardımcı ve kişiselleştirilmiş fotoğraf, video, güvenlik ve ses tanıma deneyimi sunacak. İki cihazın da fiyatı hakkında bir bilgi verilmedi ancak Pixel 6 serisine benzer olması bekleniyor.

Google, yeni Pixel tabletini duyurdu 1 sa. önce eklendi

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