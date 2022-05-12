Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu duyurdu

    Pixel 6 serisi ile amiral gemi yarışına tekrar giren Google, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu duyurdu. İki cihaz da bu sonbaharda yeni nesil Tensor işlemci ile gelecek.
    Oy Ver

    Google Pixel 7 serisi duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Google, uzun bir süre Pixel cihazlarının düşük satış sayıları ile uğraşmıştı. Pixel 5 ile amiral gemi yarışına mola veren firma, geçtiğimiz sonbaharda Pixel 6 serini duyurarak yarışa sağlam bir şekilde geri dönmüştü. Pixel 6 serisi, Pixel 4 ve. Pixel 5’in satışını büyük bir farkla geçerek şirketin dikkatini çekti. Google, I/O Geliştirici Konferansı’nda Pixel severleri mutlu edecek duyuruyu yaptı.

    Pixel 7, ikinci nesil Tensor işlemci ile bu sonbaharda geliyor

    Her yıl düzenlenen Google I/O Geliştirici Konferansı’nda Google, sürpriz yaparak Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu ilk kez gösterdi. Her iki cihaz da Pixel 6 serisine oldukça benziyor ancak kamera haznesi bu sefer alüminyum bir çerçeveye sahip. Pixel 7 Pro, ekstra lensini ise ciddi anlamda gözler önüne seriyor. Google, cihaz hakkında ciddi bir bilgi vermedi ancak bu sonbaharda yeni nesil Tensor işlemci ile geleceğini duyurdu. Pixel 7; Obsidyen, Kar ve Limon Otu renklerine, Pixel 7 Pro ise Obsidyen, Kar ve Yeşil Ses renkleri ile gelecek.

    Google Pixel 7 serisi duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Cihazlar, Android 13 ile kutudan çıkacak ve Tensor 2 işlemcisi ile daha yardımcı ve kişiselleştirilmiş fotoğraf, video, güvenlik ve ses tanıma deneyimi sunacak. İki cihazın da fiyatı hakkında bir bilgi verilmedi ancak Pixel 6 serisine benzer olması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan kamera Pixy: Selfie çeken drone

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Note 20
    Samsung Galaxy Note 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
    Casper Nirvana C350.5005-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız