Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, yaklaşan Google I/O 2023 etkinliğinde yeni nesil Pixel 7 telefonlarını duyuracak. Bu bağlamda Pixel 7, Pixel 7 Pro ve nispeten daha uygun fiyatlı Pixel 7a hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi de lansmana saatler kala, Pixel 7a'nın tanıtım görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Google Pixel 7a tanıtım videosu sızdırıldı

Son raporlara göre Pixel 7 ailesinin bütçe modeli Pixel 7a, ön tarafta FullHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,1 inç boyutlarında OLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise Google Tensor G2 işlemciden güç alacak cihaza, 64MP birincil, 13MP ultra geniş ve 13MP selfie sensörleri eşlik edecek.

Paylaşılan tanıtım videosuna baktığımızda ise, cihazın dört farklı renk seçeneğinde satışa sunulacağını görüyoruz. Bunlar kuvvetle muhtemel Siyah, Beyaz, Mavi ve Buz Beyazı olacak. Ayrıca yeni görüntüler, bütçe cihazın tasarımsal olarak Pixel 6a serisini temel alağını doğruluyor. Ön yüzünde selfie kamerası için ortalanmış deliğe sahip olan telefonun ses ve güç tuşları sağ çerçeveye yerleştirilmiş.

Bütçe telefonu Pixel 7a fiyatı ve ön sipariş hediyesi açıklandı 2 gün önce eklendi

Google Pixel 7a'nın ilerleyen saatlerde düzenlenecek Google I/O 2023 etkinliğinden hemen sonra satışa çıkması bekleniyor. Sızıntılara göre bütçe telefonu 499 dolar fiyat etiketine sahip olacak ve Google'ın son ''a'' serisi telefonu olacak.

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Google Pixel 7a tanıtım videosu sızdırıldı: İşte tasarımı