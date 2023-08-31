Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, Pixel 8 ve 8 Pro'nun etkinlik tarihini duyurdu

    Google, Pixel 8 ve 8 Pro başta olmak üzere yeni cihazların tanıtılacağı bir sonraki Pixel etkiniliğinin tarihini açıkladı. Peki bu etkinlikte bizleri neler bekliyor? İşte detaylar
    Google, Pixel 8 ve 8 Pro'nun etkinlik tarihini duyurdu! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarında Apple ve Android ekosisteminin savaşı sürüyor. Öyle ki dün itibarıyla Apple, iPhone 15 serisinin tanıtılacağı açılış etkinliğinin 12 Eylül'de düzenleneceğini duyurdu. Ancak Google'dan daha erken bir yanıt görebiliriz. ABD'li dev bugün, bir sonraki büyük donanım etkinliğinin tarihini açıkladı

    Yeni Pixel telefonların tanıtım tarihi belli oldu

    Google'ın yapmış olduğu duyuruya göre yeni nesil Pixel 8 serisinin ve diğer ürünlerin tanıtılacağı Google etkinliği, 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 17:00'da gerçekleştirilecek. Ayrıca hem Apple hem de Google etkinliğinin yerel saatle sabah 10.00'da başlayacağını belirtelim. Dolayısıyla hem saat hem de mevcut zamanlama, Google'ın Apple'ın duyurusuna bi şekilde 'yanıt vermek' istediğini gösteriyor. Öyle ki etkinlik bildirimleri, haftalar öncesinden medya kuruluşlarına ulaşmaya başladı bile.

    Yeni etkinlikte hangi cihazların sahne alacağı ise henüz net değil. Ancak Google, Pixel cihaz portföyüne "en son eklemelerin'' yapılacağını söylüyor. Bu bağlamda Pixel 8 ve 8 Pro'ya ek olarak Pixel Watch 2'yle de karşılaşabiliriz. 

    Pixel 8 ve 8 Pro özellikler

    Mevcut raporlara göre Pixel 8 Pro, ön yüzünde 120 Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6,7 inç LTPO OLED ekrana sahip olacak. Gücünü ise Tensor G3 platformundan alacak telefona 12GB'a kadar RAM ve 256'a kadar depolama seçenekleri eşlik edecek. Ayrıca 4.950 mAh pil paketi ile desteklenecek cihazın, arka bölümde OIS destekli 50MP ana, 64 MP ultra geniş ve 48MP telefoto sensörlerine sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise 11MP selfie sensörü konumlandırılacak. 

    Pixel 8 ise, abisinin Tensor G3 platformu, selfie kamerası, depolama ve parmak izi sensörünü korurken, ön yüzünde 6,17 inç boyutlarında 1080x2400 120 Hz ekrana sahip olacak. Ek olarak çift arka kamera sistemi (50MP ana, 12MP ultra geniş), ve 24W kablolu, 12W kablosuz şarj sunan 4.485mAh pil paketinden destek alması bekleniyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ilk 30 bin için kaç net mf yurt dışı hattı türkiyede kullanılır mı sürekli kalbimi dinliyorum bacak kası ne kadar sürede gelişir gençer gaming indirim kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi A2
    Xiaomi Redmi A2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız