Google, Pixel 8 ve 8 Pro'nun etkinlik tarihini duyurdu

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi akıllı telefon pazarında Apple ve Android ekosisteminin savaşı sürüyor. Öyle ki dün itibarıyla Apple, iPhone 15 serisinin tanıtılacağı açılış etkinliğinin 12 Eylül'de düzenleneceğini duyurdu. Ancak Google'dan daha erken bir yanıt görebiliriz. ABD'li dev bugün, bir sonraki büyük donanım etkinliğinin tarihini açıkladı

Yeni Pixel telefonların tanıtım tarihi belli oldu

Google'ın yapmış olduğu duyuruya göre yeni nesil Pixel 8 serisinin ve diğer ürünlerin tanıtılacağı Google etkinliği, 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 17:00'da gerçekleştirilecek. Ayrıca hem Apple hem de Google etkinliğinin yerel saatle sabah 10.00'da başlayacağını belirtelim. Dolayısıyla hem saat hem de mevcut zamanlama, Google'ın Apple'ın duyurusuna bi şekilde 'yanıt vermek' istediğini gösteriyor. Öyle ki etkinlik bildirimleri, haftalar öncesinden medya kuruluşlarına ulaşmaya başladı bile.

Yeni etkinlikte hangi cihazların sahne alacağı ise henüz net değil. Ancak Google, Pixel cihaz portföyüne "en son eklemelerin'' yapılacağını söylüyor. Bu bağlamda Pixel 8 ve 8 Pro'ya ek olarak Pixel Watch 2'yle de karşılaşabiliriz.

Pixel 8 ve 8 Pro özellikler

Mevcut raporlara göre Pixel 8 Pro, ön yüzünde 120 Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6,7 inç LTPO OLED ekrana sahip olacak. Gücünü ise Tensor G3 platformundan alacak telefona 12GB'a kadar RAM ve 256'a kadar depolama seçenekleri eşlik edecek. Ayrıca 4.950 mAh pil paketi ile desteklenecek cihazın, arka bölümde OIS destekli 50MP ana, 64 MP ultra geniş ve 48MP telefoto sensörlerine sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise 11MP selfie sensörü konumlandırılacak.

Pixel 8 ise, abisinin Tensor G3 platformu, selfie kamerası, depolama ve parmak izi sensörünü korurken, ön yüzünde 6,17 inç boyutlarında 1080x2400 120 Hz ekrana sahip olacak. Ek olarak çift arka kamera sistemi (50MP ana, 12MP ultra geniş), ve 24W kablolu, 12W kablosuz şarj sunan 4.485mAh pil paketinden destek alması bekleniyor.

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