Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’dan ilk detaylar geldi

Tam Boyutta Gör Pixel 7 ailesi ve ona güç veren Tensor G2 yongası yalnızca bir aydır piyasada ancak şimdiden yeni nesille ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Yeni raporlar Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde bir kez daha Samsung imzasını göreceğimizi gösteriyor.

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Aktarılan bilgiler, göre Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’nun kod adlarının Shiba ve Husky olacağını ortaya koyuyor. Öte yandan herhangi bir tasarım detayı paylaşılmamış olsa da telefonlara güç verecek yonga muhtemelen Samsung tarafından Google ile iş birliğinde geliştirilecek. Google’ın Samsung’un bir süre önce duyurduğu ancak henüz herhangi bir ürün üzerinde büyük çaplı olarak kullanmadığı 3nm GAA teknolojini kullanacağı aktarılıyor.

Google ve Samsung ortaklığı devam edecek

3nm GAA sürecinin Samsung’un 5nm sürecine göre güç tüketiminde yüzde 50, performansta ise yüzde 30 seviyesinde bir kazanım getirmesi bekleniyor. Yeni telefonlar Tensor G2’de yer alan Samsung G5300 5G modemini kullanmaya devam edecek olsa da “Tensor G3” olarak adlandırılacağını düşündüğümüz yeni yonga, Samsung’un bir süredir geliştirildiği belirtilen Exynos 2300 (veya Exynos 2200 halefi) platformunu referans alacak.

Tam Boyutta Gör Aktarılan bilgiler arasında ayrıca Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da 12 GB RAM’e sahip olacağımız belirtiliyor. Google, bellek alanında da Samsung’un gelişmiş LPDDR5X standardını kullanacaktır. Ekran çözünürlüğüne gelince, 'Shiba'nın 2268 x 1080 piksellik bir panele sahip olduğu söyleniyor, bu yüzden bu kod adı muhtemelen daha ucuz Pixel 8'e ait olacak. 'Husky' ise 2822 x 1344 çözünürlüğe sahip, dolayısıyla bu model muhtemelen Pixel 8 Pro olacaktır.

Bu noktada söylentilerin doğruluğuna bakılmaksızın, Pixel 8’in neredeyse bir yıl uzakta olduğunu söyleyebiliriz. O zamana kadar daha pek çok detaya sahip olacağız. Öte yandan Google, Pixel 8 serisine gelen kadar Pixel 7a veya Pixel Ultra gibi daha kamera odaklı modellerle de karşımıza çıkabilir.

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Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’dan ilk detaylar geldi