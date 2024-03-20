Google Pixel 8a özellikleri ortaya çıktı: Neler sunacak?

Google Pixel 8a özellikleri ortaya çıktı
Geçtiğimiz saatlerde Android Authority, Tensor G3 başta olmak üzere Pixel 8a'nın bazı özelliklerine değindi. Buna göre serinin uygun fiyatlı modeli, ön yüzünde 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 1.400 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip olacak. Bu özelliklerin A serisi özelinde ilk olacağını belirtelim. Zira Pixel 7a 90Hz'e kadar yenileme hızını destekliyordu.
Ayrıca Pixel 8a'nın DisplayPort çıkışına destek sunacağı da paylaşılan detaylar arasında. Yani bir kablo kullanarak uyumlu bir ekrana bağlanabilecek ve Samsung DeX benzeri bir masaüstü işlevselliği sunacak. Kamera bölümünde ise, herhangi bir değişim yok. Pixel 8a, Pixel 7a ile aynı kamerayı koruyacak ve ana sensör bölümünde 64MP Sony IMX787 birimi ile karşılaşacağız.
Google Pixel 8a modelinin 14 Mayıs tarihli Google I/O 2024 etkinliğine kadar lanse edilmesi bekleniyor. Üstelik Google, Pixel serisinde daha fazla pazara açılarak bu yılki sevkiyatlarını artırmayı hedefliyor. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için net değil. Ancak Pixel 8 serisinin halihazırda ülkemizde bulunladığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.