Google Pixel 8a özellikleri ortaya çıktı: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında Pixel 8 ve Pixel 8 Pro akıllı telefonlarını tanıtan Google, odağını uygun fiyatlı Pixel 8a modeline çevirmiş durumda. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası yılın ilk çeyreği bitmeden piyasaya çıkacağı yönündeydi. Son olarak lansman öncesi Pixel 8a modelinin özellikleri sızdırıldı.

Google Pixel 8a özellikleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz saatlerde Android Authority, Tensor G3 başta olmak üzere Pixel 8a'nın bazı özelliklerine değindi. Buna göre serinin uygun fiyatlı modeli, ön yüzünde 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 1.400 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip olacak. Bu özelliklerin A serisi özelinde ilk olacağını belirtelim. Zira Pixel 7a 90Hz'e kadar yenileme hızını destekliyordu.

Ayrıca Pixel 8a'nın DisplayPort çıkışına destek sunacağı da paylaşılan detaylar arasında. Yani bir kablo kullanarak uyumlu bir ekrana bağlanabilecek ve Samsung DeX benzeri bir masaüstü işlevselliği sunacak. Kamera bölümünde ise, herhangi bir değişim yok. Pixel 8a, Pixel 7a ile aynı kamerayı koruyacak ve ana sensör bölümünde 64MP Sony IMX787 birimi ile karşılaşacağız.

Google I/O 2024 etkinliğinin tarihi duyuruldu 5 gün önce eklendi

Google Pixel 8a modelinin 14 Mayıs tarihli Google I/O 2024 etkinliğine kadar lanse edilmesi bekleniyor. Üstelik Google, Pixel serisinde daha fazla pazara açılarak bu yılki sevkiyatlarını artırmayı hedefliyor. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için net değil. Ancak Pixel 8 serisinin halihazırda ülkemizde bulunladığını hatırlatalım.

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