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    Google Pixel 8a özellikleri ortaya çıktı: Neler sunacak?

    Google'ın önümüzdeki aylarda Pixel 8 serisinin uygun fiyatlı modeli Pixel 8a'yı tanıtması bekleniyor. Yeni nesil Pixel ailesinin uygun fiyatlı modeli neler sunacak? İşte detaylar
    Google Pixel 8a özellikleri ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayında Pixel 8 ve Pixel 8 Pro akıllı telefonlarını tanıtan Google, odağını uygun fiyatlı Pixel 8a modeline çevirmiş durumda. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası yılın ilk çeyreği bitmeden piyasaya çıkacağı yönündeydi. Son olarak lansman öncesi Pixel 8a modelinin özellikleri sızdırıldı.

    Google Pixel 8a özellikleri ortaya çıktı

    Geçtiğimiz saatlerde Android Authority, Tensor G3 başta olmak üzere Pixel 8a'nın bazı özelliklerine değindi. Buna göre serinin uygun fiyatlı modeli, ön yüzünde 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 1.400 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip olacak. Bu özelliklerin A serisi özelinde ilk olacağını belirtelim. Zira Pixel 7a 90Hz'e kadar yenileme hızını destekliyordu.

    Ayrıca Pixel 8a'nın DisplayPort çıkışına destek sunacağı da paylaşılan detaylar arasında. Yani bir kablo kullanarak uyumlu bir ekrana bağlanabilecek ve Samsung DeX benzeri bir masaüstü işlevselliği sunacak. Kamera bölümünde ise, herhangi bir değişim yok. Pixel 8a, Pixel 7a ile aynı kamerayı koruyacak ve ana sensör bölümünde 64MP Sony IMX787 birimi ile karşılaşacağız.

    Google Pixel 8a modelinin 14 Mayıs tarihli Google I/O 2024 etkinliğine kadar lanse edilmesi bekleniyor. Üstelik Google, Pixel serisinde daha fazla pazara açılarak bu yılki sevkiyatlarını artırmayı hedefliyor. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için net değil. Ancak Pixel 8 serisinin halihazırda ülkemizde bulunladığını hatırlatalım. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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