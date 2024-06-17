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    Google Pixel 9, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Google'ın yeni serisinden Pixel 9, Geekbench testinde ortaya çıktı. İşte Tensor G4 işlemciden güç alması beklenen cihazın test sonuçları:    
    Google Pixel 9, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google, şimdilerde Pixel 9, 9 Pro ve 9 Pro XL'den oluşması beklenen yeni serisi Pixel 9 üzerinde çalışmakta. Pixel 9 serisinin lansman zamanı yaklaşırken ortaya çıkan yeni sızıntılar ise seriden Pixel 9'un Geekbench test sonuçlarını ortaya çıkardı.

    İşte Google Pixel 9'un beklenen özellikleri:

    Google Pixel 9, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler
    Tensor G4 işlemciyle gelmesi beklenen Google Pixel 9; Geekbench 6 testinde tek çekirdekte 1653, çoklu çekirdekte ise 3313 puan elde etti. 3,1 GHz hızında çalışan bir ana çekirdeğe, 2,6 GHz hızında üç çekirdeğe ve 1,95 GHz hızında dört çekirdeğe sahip akıllı telefon, ayrıca listeye göre 8GB RAM'e sahip olacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü başlatacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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