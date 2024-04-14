iQOO Z9 Turbo, Geekbench'te listelendi: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör iQOO Z9x, iQOO Z9 ve iQOO Z9 Turbo'dan oluşan iQOO Z9 serisini 24 Nisan'da Çin'de piyasaya sürülecek. Lansmana sayılı günler kala ise seriden iQOO Z9 Turbo, Geekbench'te listelendi ve önemli özellikleri ortaya çıktı.

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İşte iQOO Z9 Turbo'nun beklenen özellikleri:

V2352A model numarasıyla Geekbench'te listelenen iQOO Z9 Turbo, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 1975 ve 5208 puan aldı. Listeye göre Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci tarafından desteklenecek cihaz, 16 GB RAM'e sahip olacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 14'ü çalıştıracak.

Tam Boyutta Gör Geçmişte şirket, iQOO Z9 Turbo'nun 6.000mAh bataryaya sahip olacağını doğrulamıştı. Son olarak cihazın diğer özellikleri henüz kesinleşmese de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 3C sertifikası da, cihazın 80W hızlı şarjı destekleyeceğini ortaya çıkarmıştı.

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