Google Pixel 9a'nın tasarımı ortaya çıktı: Kamera çıkıntısı oldukça azalıyor

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Tam Boyutta Gör Yakın zamanda tanıtılan Google Pixel 9 serisinden sonra şimdi de, serinin en uygun fiyatlı modeli Pixel 9a ilk defa ortaya çıktı.

Google Pixel 9a'nın tasarımı ortaya çıktı

Önden bakıldığında telefon, düz ekranı ve kamera deliğiyle Pixel 9 serisine benziyor ancak diğer Pixel 9 modellerinden daha kalın çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Telefonun kenarları da yeni tasarım trendine uygun olarak daha düz hale getirilmiş. Mat renkli kenarlar alüminyumdan yapılmış gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta, yan yana dizilmiş iki lensten oluşan kamera adası yer alıyor. Kameraların, Pixel 8a'nın aksine çok az çıkıntılı olduğu göze çarpıyor. Ayrıca, Pixel 8a'da yer alan çıkıntılı kamera şeridinin ortadan kalktığı görülüyor.

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Sızıntıyı yapan kaynak, telefonun sene sonuna doğru piyasaya çıkacağını ve dört renk seçeneğine sahip olacağını söylüyor. Cihazın, Google'ın yeni Tensor G4 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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