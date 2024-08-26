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    Anlık Bildirim

    Google Pixel 9a'nın tasarımı ortaya çıktı: Kamera çıkıntısı oldukça azalıyor

    Google Pixel 9 serisinin ardından, serinin en uygun fiyatlı modeli Pixel 9a ilk defa ortaya çıktı. Kamera tasarımı değişen ve çıkıntının oldukça azaltıldığı telefon nasıl görünüyor?
    Google Pixel 9a'nın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda tanıtılan Google Pixel 9 serisinden sonra şimdi de, serinin en uygun fiyatlı modeli Pixel 9a ilk defa ortaya çıktı.

    Google Pixel 9a'nın tasarımı ortaya çıktı

    Önden bakıldığında telefon, düz ekranı ve kamera deliğiyle Pixel 9 serisine benziyor ancak diğer Pixel 9 modellerinden daha kalın çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Telefonun kenarları da yeni tasarım trendine uygun olarak daha düz hale getirilmiş. Mat renkli kenarlar alüminyumdan yapılmış gibi görünüyor.

    Google Pixel 9a'nın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Arka tarafta, yan yana dizilmiş iki lensten oluşan kamera adası yer alıyor. Kameraların, Pixel 8a'nın aksine çok az çıkıntılı olduğu göze çarpıyor. Ayrıca, Pixel 8a'da yer alan çıkıntılı kamera şeridinin ortadan kalktığı görülüyor.

    Sızıntıyı yapan kaynak, telefonun sene sonuna doğru piyasaya çıkacağını ve dört renk seçeneğine sahip olacağını söylüyor. Cihazın, Google'ın yeni Tensor G4 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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