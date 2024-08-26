Google Pixel 9a'nın tasarımı ortaya çıktı: Kamera çıkıntısı oldukça azalıyor

Google Pixel 9a'nın tasarımı ortaya çıktı
Önden bakıldığında telefon, düz ekranı ve kamera deliğiyle Pixel 9 serisine benziyor ancak diğer Pixel 9 modellerinden daha kalın çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Telefonun kenarları da yeni tasarım trendine uygun olarak daha düz hale getirilmiş. Mat renkli kenarlar alüminyumdan yapılmış gibi görünüyor.
Sızıntıyı yapan kaynak, telefonun sene sonuna doğru piyasaya çıkacağını ve dört renk seçeneğine sahip olacağını söylüyor. Cihazın, Google'ın yeni Tensor G4 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.