Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen I/O 2023 etkinliğinde ilk katlanan telefonu Pixel Fold’u duyuran Google, pazara iddialı bir giriş yapmayı başardı. 27 Haziran'da satışa çıkacak telefonun ön siparişleri kısa bir süre içerisinde tükendi. Peki Pixel Fold neler sunuyor? Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

Google Pixel Fold ön siparişleri tükendi

Yeni paylaşılan raporlar, Mayıs ayı başında ön siparişe açılan Google Pixel Fold'un Google'ın resmi ABD mağazasında büyük bir ilgi gördüğünü gösteriyor. Öyle ki şirketin ilk katlanabilir telefonu, satışa sunulmasından kısa bir süre sonra stok sorunları ile yaşamaya başladı. Bu durum, katlanabilir telefonlara kuşkuyla yaklaşan kullanıcılar dahil olmak üzere Pixel Fold'un beklentileri aştığına işaret ediyor.

Ayrıca bu haberin Google için bir ilk olmadığını belirtelim. Geçmişte birçok Nexus telefon, Pixel Fold ile benzer bir aşamadan geçti. Ancak satış rakamları, ana akım Galaxy veya Xiaomi telefonlar kadar yüksek değildi. Nitekim Nexus telefonlarda yaşanan stok sorunları, yeterli üretim sağlamdığına işaret ediyordu. Öte yandan Google Pixel Fold, bu durumu tersine çevirebilir.

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Hatırlayacak olursak Google Pixel Fold, dışta 5,8 inç FHD+ OLED ve içte 6:5 en boy oranlı 7.6 inç OLED ekrana sahip. Gücünü Pixel 7 ve 7 Pro’da da kullanılan Tensor G2 yonga setinden alan cihaza, 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB / 512 GB UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. Kamera tarafında ise üçlü bir kurulum söz konusu.

Bu bölümde akıllı telefon 48 Megapiksel birincil, 10.8 MP ultra geniş ve 5x’e kadar optik yakınlaştırma ve 20x süper çözünürlük yakınlaştırma özellikli 10.8 MP telefoto lens barındırıyor. Porselen ve Obsidyen renk seçenekleriyle satışa çıkacak Google Pixel Fold'un fiyatı ise 1799 dolardan başlıyor.512 GB modeli ise 1919 dolar fiyat etiketine sahip.

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Google Pixel Fold beklentileri aştı: Ön siparişler tükendi