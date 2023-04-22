Google Pixel Fold, ilk kez canlı görüntülendi

Önceki sızıntılardan bilindiği gibi, Pixel Fold’un iç ekranının üst ve alt kısmı nispeten büyük bir çerçeveye sahip ancak açıldığında Samsung Galaxy Z Fold 4’ten çok daha geniş bir ekran bizleri karşılıyor. Ayrıca ekran altı kamera yerine üst çerçeveye gizlenen bir ön kamera mevcut. İç ekranda Samsung’un katlanan ekranlarında rahatsız eden katlama yerini belli eden görüntü yok gibi görünüyor. Telefon kapandığında Oppo Find N2 modeline çok benziyor. Parmak izi okuyucu yanda yerini alırken, parlak kenarlar dikkat çekiyor.
Google Pixel Fold fiyatı ve çıkış tarihi
Google Pixel Fold’un 1700 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkması bekleniyor. Telefonun 512GB modeli 1919 dolar fiyatla satılacak. 10 Mayıs’ta Google I/O etkinliğinde tanıtılacak telefon, 27 Haziran’da satışa sunulacak.
Google Pixel Fold beklenen özellikleri
- Ekran (iç): 7.6 inç, 1840 x 2208 piksel, 380 ppi, 120 Hz, OLED
- Ekran (dış): 5.8 inç, 1080 x 2092 piksel, 408 ppi, 120 Hz, OLED
- İşlemci: Titan M2 güvenlik çipli Google Tensor G2
- Bellek: 12 GB LPDDR5 RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1
- İşletim sistemi: Android 13
- Kamera: 48MP arka kamera, 1/2" sensör f/1.7, 10.8MP 121.1° f/2.2, 10.8MP telefoto f/3.05, 5x optic zoom, 20x Super Res zoom , LDAF sensörü, 4K video kaydı
- Ön kamera: 9.5MP, f/2.2
- Bağlantı: 5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS, USB Tip C, NFC
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
www.chatgpt4.com.tr
www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)