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    Anlık Bildirim

    Google Pixel Fold, ilk kez canlı görüntülendi

    Google'ın ilk katlanabilir ekranlı telefonu Pixel Fold'un kamera ve ekran özelliklerinin sızdırılmasından sonra videosu ortaya çıktı. Karşınızda Google Pixel Fold:
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    Google Pixel Fold videosu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google Pixel Fold’un birkaç özelliği geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı. Şimdi de Google’ın ilk katlanan telefonu çalışırken görüntülendi. Kısa videoda yazılım bulanıklaştırılmış ancak Pixel Fold ile Galaxy Z Fold 4 arasında ne gibi farklılıklar olacağı anlaşılıyor.

    Önceki sızıntılardan bilindiği gibi, Pixel Fold’un iç ekranının üst ve alt kısmı nispeten büyük bir çerçeveye sahip ancak açıldığında Samsung Galaxy Z Fold 4’ten çok daha geniş bir ekran bizleri karşılıyor. Ayrıca ekran altı kamera yerine üst çerçeveye gizlenen bir ön kamera mevcut. İç ekranda Samsung’un katlanan ekranlarında rahatsız eden katlama yerini belli eden görüntü yok gibi görünüyor. Telefon kapandığında Oppo Find N2 modeline çok benziyor. Parmak izi okuyucu yanda yerini alırken, parlak kenarlar dikkat çekiyor.

    Google Pixel Fold fiyatı ve çıkış tarihi

    Google Pixel Fold’un 1700 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkması bekleniyor. Telefonun 512GB modeli 1919 dolar fiyatla satılacak. 10 Mayıs’ta Google I/O etkinliğinde tanıtılacak telefon, 27 Haziran’da satışa sunulacak.

    Google Pixel Fold beklenen özellikleri

    • Ekran (iç): 7.6 inç, 1840 x 2208 piksel, 380 ppi, 120 Hz, OLED
    • Ekran (dış): 5.8 inç, 1080 x 2092 piksel, 408 ppi, 120 Hz, OLED
    • İşlemci: Titan M2 güvenlik çipli Google Tensor G2
    • Bellek: 12 GB LPDDR5 RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Kamera: 48MP arka kamera, 1/2" sensör f/1.7, 10.8MP 121.1° f/2.2, 10.8MP telefoto f/3.05, 5x optic zoom, 20x Super Res zoom , LDAF sensörü, 4K video kaydı
    • Ön kamera: 9.5MP, f/2.2
    • Bağlantı: 5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS, USB Tip C, NFC
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    Z
    zDest_ 2 saat önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 12 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 1 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 2 gün önce

    [resim] mükemmel

    M
    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    M
    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    KiLLeR© 3 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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