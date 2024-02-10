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    Anlık Bildirim

    Google Pixel Tablet 2 Android 14’ün beta kodlarında gözüktü

    Geçtiğimiz yıl tablet pazarına dönüş yapan Google, Pixel markasını bu sektörde geliştirmeye devam edecek. Android 14 QPR3’ün dosyalarında Pixel Tablet 2’nin ilk izleri ortaya çıktı.
    Google Pixel Tablet 2 Android dosyalarında gözüktü Tam Boyutta Gör
    2019 yılında tablet pazarını terk ederek Pixel markası altında Chromebook üretmeye başlayan Google, geçtiğimiz yıl büyük bir sürpriz yaparak Android tablet pazarına geri dönmüştü. Firmanın Pixel markası altındaki ilk tableti fiyat performansı ve benzersiz özellikleri ile dikkatleri çekmişti. Görünüşe göre Google, Pixel markası altında yeni tablet üretmeye devam edecek.

    Google Pixel Tablet 2 için çalışmalar başlamış olabilir

    Geçtiğimiz yılın Pixel Tablet’i tanıtımından aylar önce Android’in dosyalarında ortaya çıkmıştı. Bu süreçte geliştiriciler ve veri analistleri, Android kodlarında Tangor, Tangorpro ve Citron isimli birkaç cihaza rastlamıştı. Bahsi geçen cihazlardan yalnızca Tangor yani Google Pixel Tablet piyasaya sürülse de Google’ın üzerinde çalıştığı tabletlere turunçgillere dayanan kod adları verdiği gözükmüştü.

    Android 14 QPR3 Tam Boyutta Gör
    Google’ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı Android 14 QPR3 Beta 1’in kaynak kodlarında ise yine turunçgiller ailesinde olan bazı meyve isimlerine rastlandı. Görünüşe göre Google, Android 14’ün son beta sürümünde Clementine ve Kiyomi isimli iki kod adına yer veriyor. Clementine ve Kiyomi’nin portakal benzeri iki meyve olduğunu belirtelim.

    Android’in özellikle beta sürümlerinde birçok prototip cihaza yer veriliyor bu nedenle Clementine ve Kiyomi’nin iki prototip cihaz olması muhtemel ancak Google’ın isimlendirme politikası göz önüne alındığında iki cihazdan birinin Pixel Tablet 2 olması muhtemel görünüyor. Her iki cihazın da teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor ancak ikinci nesil Pixel Tablet’in Tensor G3 veya Tensor G4 yonga seti ile satışa çıkması muhtemel görünüyor.
     

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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