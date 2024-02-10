Google Pixel Tablet 2 Android 14’ün beta kodlarında gözüktü

Google Pixel Tablet 2 için çalışmalar başlamış olabilir
Geçtiğimiz yılın Pixel Tablet’i tanıtımından aylar önce Android’in dosyalarında ortaya çıkmıştı. Bu süreçte geliştiriciler ve veri analistleri, Android kodlarında Tangor, Tangorpro ve Citron isimli birkaç cihaza rastlamıştı. Bahsi geçen cihazlardan yalnızca Tangor yani Google Pixel Tablet piyasaya sürülse de Google’ın üzerinde çalıştığı tabletlere turunçgillere dayanan kod adları verdiği gözükmüştü.
Android’in özellikle beta sürümlerinde birçok prototip cihaza yer veriliyor bu nedenle Clementine ve Kiyomi’nin iki prototip cihaz olması muhtemel ancak Google’ın isimlendirme politikası göz önüne alındığında iki cihazdan birinin Pixel Tablet 2 olması muhtemel görünüyor. Her iki cihazın da teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor ancak ikinci nesil Pixel Tablet’in Tensor G3 veya Tensor G4 yonga seti ile satışa çıkması muhtemel görünüyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.