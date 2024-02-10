Google Pixel Tablet 2 Android 14’ün beta kodlarında gözüktü

Tam Boyutta Gör 2019 yılında tablet pazarını terk ederek Pixel markası altında Chromebook üretmeye başlayan Google, geçtiğimiz yıl büyük bir sürpriz yaparak Android tablet pazarına geri dönmüştü. Firmanın Pixel markası altındaki ilk tableti fiyat performansı ve benzersiz özellikleri ile dikkatleri çekmişti. Görünüşe göre Google, Pixel markası altında yeni tablet üretmeye devam edecek.

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Google Pixel Tablet 2 için çalışmalar başlamış olabilir

Geçtiğimiz yılın Pixel Tablet’i tanıtımından aylar önce Android’in dosyalarında ortaya çıkmıştı. Bu süreçte geliştiriciler ve veri analistleri, Android kodlarında Tangor, Tangorpro ve Citron isimli birkaç cihaza rastlamıştı. Bahsi geçen cihazlardan yalnızca Tangor yani Google Pixel Tablet piyasaya sürülse de Google’ın üzerinde çalıştığı tabletlere turunçgillere dayanan kod adları verdiği gözükmüştü.

Tam Boyutta Gör Google’ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı Android 14 QPR3 Beta 1’in kaynak kodlarında ise yine turunçgiller ailesinde olan bazı meyve isimlerine rastlandı. Görünüşe göre Google, Android 14’ün son beta sürümünde Clementine ve Kiyomi isimli iki kod adına yer veriyor. Clementine ve Kiyomi’nin portakal benzeri iki meyve olduğunu belirtelim.

Android’in özellikle beta sürümlerinde birçok prototip cihaza yer veriliyor bu nedenle Clementine ve Kiyomi’nin iki prototip cihaz olması muhtemel ancak Google’ın isimlendirme politikası göz önüne alındığında iki cihazdan birinin Pixel Tablet 2 olması muhtemel görünüyor. Her iki cihazın da teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor ancak ikinci nesil Pixel Tablet’in Tensor G3 veya Tensor G4 yonga seti ile satışa çıkması muhtemel görünüyor.



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Google Pixel Tablet 2 Android dosyalarında gözüktü