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    Google Pixel Watch’un pil ömrü ve şarj hızıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

    Google'ın ilk akıllı saatiyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Pixel Watch’un pil ömrü ve şarj hızı konusunda oldukça önemli detaylar internete sızdırıldı.
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    Google Pixel Watch’un pil ömrü ve şarj hızıyla detaylar geldi
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    Google'ın kısa süre önce ön gösterimini yaptığı ancak teknik özelliklerini açıklamadığı Pixel Watch merakla bekleniyor. 9to5Google internet sitesi akıllı saatinin pil ömrü ve şarj hızı konusunda fikir sahibi olmamızı sağlayacak bazı ayrıntılar paylaştı.

    Aktarılan bilgilere göre Pixel Watch tam şarjla bir günlük kullanım süresi sunacak. Aynı kaynak akıllı saatin 300 mAh pile sahip olacağını iddia ediyor. Tabi bunun temel sürüm için geçerli olduğunu hatırlatalım. LTE destekli versiyonun pil kapasitesi henüz belli değil.

    Google Pixel Watch’un pil ömrü ve şarj hızıyla detaylar geldi
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    Şarjı "yeterince hızlı" değil

    Piyasadaki akıllı saatlerin büyük kısmı kullanıcılarına bir günlük pil ömrü sunduğu için Pixel Watch'un en büyük dezavantajı bu olmayacak. Asıl sorun şarj hızı kısmında karşımıza çıkıyor.

    Pixel Watch'un tam olarak şarj olmasının 110 dakika süreceği belirtiliyor. Kıyaslama yapabilmeniz açısından Apple Watch'un (Series 7) 45 dakikada %0-80 ve 75 dakikada %0-100 şarj düzeyine ulaşabildiğini belirtelim. 300 mAh pile sahip Fossil Gen 6'nın %0-80 şarj süresi ise 30 dakika civarında.

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    biembo 2 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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