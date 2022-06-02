Google Pixel Watch’un pil ömrü ve şarj hızıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

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Google'ın kısa süre önce ön gösterimini yaptığı ancak teknik özelliklerini açıklamadığı Pixel Watch merakla bekleniyor. 9to5Google internet sitesi akıllı saatinin pil ömrü ve şarj hızı konusunda fikir sahibi olmamızı sağlayacak bazı ayrıntılar paylaştı.

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Aktarılan bilgilere göre Pixel Watch tam şarjla bir günlük kullanım süresi sunacak. Aynı kaynak akıllı saatin 300 mAh pile sahip olacağını iddia ediyor. Tabi bunun temel sürüm için geçerli olduğunu hatırlatalım. LTE destekli versiyonun pil kapasitesi henüz belli değil.

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Şarjı "yeterince hızlı" değil

Piyasadaki akıllı saatlerin büyük kısmı kullanıcılarına bir günlük pil ömrü sunduğu için Pixel Watch'un en büyük dezavantajı bu olmayacak. Asıl sorun şarj hızı kısmında karşımıza çıkıyor.

Pixel Watch'un tam olarak şarj olmasının 110 dakika süreceği belirtiliyor. Kıyaslama yapabilmeniz açısından Apple Watch'un (Series 7) 45 dakikada %0-80 ve 75 dakikada %0-100 şarj düzeyine ulaşabildiğini belirtelim. 300 mAh pile sahip Fossil Gen 6'nın %0-80 şarj süresi ise 30 dakika civarında.

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Google Pixel Watch’un pil ömrü ve şarj hızıyla detaylar geldi