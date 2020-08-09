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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Play Music, Ekim’de kapanıyor

    Google'ın Play Music adlı içerik satın alma hizmeti, Eylül ayından başlayarak kapatılıyor. Uygulama ve buna bağlı tüm hizmetler, Ekim'de tüm dünyadan silinmiş olacak.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Play Music, Ekim’de kapanıyor

    Google’ın müzik hizmeti Google Play Music, YouTube Music’in çıkışıyla birlikte amacını bir kez daha kaybetmiş şekilde ortalıkta sürünüyordu ve Google, bu duruma artık bir son verecek. Hizmet, Eylül ayından itibaren kullanımdan kaldırılıyor. Uygulamanın kapatılması Eylül ayında Avustralya ve Yeni Zelanda ile başlayacak ve Ekim’de tüm dünyada kapanacak. Hizmet kapatıldığı zaman sadece uygulama üzerinden müzik dinlemek değil, web üzerinden de hizmeti kullanmak imkansız hâle gelecek.

    Google’ın Takeout adlı aracı, kullanıcılara Aralık ayına kadar fırsat veriyor ve bu periyotta satın aldıkları müzikleri ve diğer bilgileri YouTube Music veya başka platformlara taşımaları bekleniyor. Bu araç, Mayıs ayından beri Google Play’de duruyor ve aktarmaya izin verilen içerikler arasında şunlar mevcut: Sizin tarafınızdan yüklenen içerikler, satın aldığınız içerikler, kütüphanenize kaydettiğiniz şarkılar ve dinleme alışkanlıklarına yönelik kişisel veriler.

    Ayrıca Bkz. "Bill Gates: TikTok'u almak Microsoft için riskli bir hareket"

    Google uygulamanın ve hizmetinin sonlandırılmasına yönelik olarak kesin tarihler vermese de bu aralıklar içerisinde işlemi tamamlayacağını aktardı. Play Music’in kapanışıyla birlikte Google tarafında müzik satın almaya yönelik herhangi bir platform artık bulunmayacak. Başka platformlardan (iTunes, Amazon) satın alınan müzikler ise YouTube Music’e yüklenebilecek.



    https://blog.youtube/news-and-events/youtube-music-will-replace-google-play-music-end-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    wert1903 (TANER KARACA) 1 hf.
    kapanırsa ekime kapanmazsa bilmemnereye kadar yolu var, kullanan var mı onu bilmiyorum.
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 1 hf.
    Google play music kullanma sebebim , kendi müzik arşivimi buluta kaydedebilmekti. Yıllar önce ilk çıktığında katılmıştım ve bazı şarkılarımı bilgisayarım bozulduğu ve hdd çöp olduğu için buradan dinliyordum hala. Şimdi bu servisteki kendi upload ettiğim parçaları indirmek zorundayım.

    Günümüz dünyasında en büyük problemlerden biri tüm datalarımız dijital olduğundan saklaması ve yedek alması da dert.
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