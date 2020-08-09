Google Play Music, Ekim’de kapanıyor

Google’ın müzik hizmeti Google Play Music, YouTube Music’in çıkışıyla birlikte amacını bir kez daha kaybetmiş şekilde ortalıkta sürünüyordu ve Google, bu duruma artık bir son verecek. Hizmet, Eylül ayından itibaren kullanımdan kaldırılıyor. Uygulamanın kapatılması Eylül ayında Avustralya ve Yeni Zelanda ile başlayacak ve Ekim’de tüm dünyada kapanacak. Hizmet kapatıldığı zaman sadece uygulama üzerinden müzik dinlemek değil, web üzerinden de hizmeti kullanmak imkansız hâle gelecek.

Google’ın Takeout adlı aracı, kullanıcılara Aralık ayına kadar fırsat veriyor ve bu periyotta satın aldıkları müzikleri ve diğer bilgileri YouTube Music veya başka platformlara taşımaları bekleniyor. Bu araç, Mayıs ayından beri Google Play’de duruyor ve aktarmaya izin verilen içerikler arasında şunlar mevcut: Sizin tarafınızdan yüklenen içerikler, satın aldığınız içerikler, kütüphanenize kaydettiğiniz şarkılar ve dinleme alışkanlıklarına yönelik kişisel veriler.

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Google uygulamanın ve hizmetinin sonlandırılmasına yönelik olarak kesin tarihler vermese de bu aralıklar içerisinde işlemi tamamlayacağını aktardı. Play Music’in kapanışıyla birlikte Google tarafında müzik satın almaya yönelik herhangi bir platform artık bulunmayacak. Başka platformlardan (iTunes, Amazon) satın alınan müzikler ise YouTube Music’e yüklenebilecek.

https://blog.youtube/news-and-events/youtube-music-will-replace-google-play-music-end-2020/

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