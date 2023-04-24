Pixel 8 Pro’da kullanılacak sensör ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Pixel 3 itibari ile uzun yıllar aynı kamera sensörünü kullanan Google, 2021 yılında tanıttığı Pixel 6 serisi ile sensör değişime gitmişti. Pixel 6 serisi ile büyük oranda Samsung bileşenleri kullanmaya başlayan Google, yeni nesil cihazlarında da benzer bir karar izleyecek.

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Pixel 8 Pro, ISOCELL GN2 sensörü ile gelebilir

Tam Boyutta Gör Mobil teknoloji dünyasında güvenilir bir kaynak olarak bilinen Ice Universe, Twitter üzerinden önemli bir iddia paylaştı. Bu iddiaya göre Pixel 8 Pro, Samsung’un en büyük kamera sensörü olan ISOCELL GN2’den güç alacak. 1/1.12 inç büyüklüğünde olan sensör, 50MP çözünürlüğe sahip. 1.4μm boyutunda pikseller sunan ürün, 4 piksel birleştirmesi yaparak düşük ışıkta yüksek performans sunabiliyor. Ayrıca sensör, remosaic algoritması kullanarak 100MP görüntüler elde edebiliyor ancak Google muhtemelen bu özelliği kullanmayacaktır.

Samsung’un fiziksel olarak en büyük sensörü olan GN2; 8K@30fps, 4K@120fps ve FHD@480fps video kayıtlarına da izin veriyor. Staggerd HDR ile daha az enerji tüketen GN2, Pixel 8 Pro için yerinde bir karar olacağa benziyor. Bakalım Google, standart Pixel 8 için de bu sensörü kullanacak mı?

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