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    Google Stadia, Android TV’lerde 4K HDR yayın yapabilecek

    Google'ın bulut üzerinden oyun deneyimi sunduğu, hiçbir üst seviye parçaya gereksinim duymadan AAA oyunların keyfini çıkarabildiğimiz hizmeti Stadia, yeni güncellemesiyle konsollara rakip oluyor.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Stadia, Android TV’lerde 4K HDR yayın yapabilecek
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    Stadia’nın web üzerinde 4K oyun keyfi sunmaya başlamasından sonraki adım ne olacak diye bekliyorsanız hiç de şaşırmayacaksınız. Google’ın bulut oyun hizmeti Stadia, yeni güncellemesiyle birlikte Android TV’ler üzerinde 4K HDR desteğine çok yakında sahip olacak.

    Stadia’nın yeni güncellemesiyle birlikte gelecek ekstra özellikler arasında 4K HDR’ın yanı sıra dâhili mesajlaşma hizmeti de yer alacak. Bu hizmet ile birlikte oyun oynamadan önce kısa mesajlaşmalar yapmak, ya da oyunlardan arkadaşlar edinmek mümkün hâle gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Valve, macOS için SteamVR desteğini sonlandırıyor"

    Ekran görüntülerini link olarak paylaşabilmek ve başarımlar tablosu gibi ekstralar ile yakında PSN ve Xbox Live ile rekabeti ciddi anlamda kızıştırmayı hedefleyen Stadia, abonelerine kasmayan oyun deneyimi sunmaya devam ediyor. Her durumda olduğu gibi burada da Stadia’dan keyif alabilmek için çok sağlam bir internet altyapısına sahip olmak gerekiyor. Google, bu konuda deneyimi geliştirmek için ise elinden geleni yapmaya, uluslararası altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahirzora 1 hf.
    Selamlar,

    Burası yeri olmayabilir ama başka bir yerde bulamadım. Stadia yı Türkiyeden oynama yöntemi var mı?
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    R0llingMan 1 hf.
    Geforce Now'cuyum ben Stadia'ya bir türlü ısınamadım.
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    fhrstw 1 hf.
    Vallla sıkı sıkı sarılın stadia ya yoksa oyunu rüyanızda görürsünüz giriş seviyesi bir pc olmuş 6-7 bin lira
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    Zopyros 1 hf. yeni yorumcu fhrstw
    Geforce Now ve PS Now servislerini 50 mbit ile denedim memnun kaldım akıcı ve lag yok. Normal bir şekilde single player oynamaktan hiçbir farkı yok. Yalnız stadia o fiyat politikasıyla tutmaz, GF Now ise aç gözlü firmaların oyunları çekmesi yüzünden tutmaz çünkü oyunlar GF üzerinden satılacak diyor firmalar bu şekilde anlaşmaya gitmezse GF NOW'da tutmayacak.. Stadia ücreti pahalı. PS NOW'da eski oyunlar var.. Yani sistem güzel ama fiyatlar bayağı kazık şimdilik
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    monacomen 2 hf.
    Umuyorum ki Geforce Now oyun arşivini büyüttükçe daha fazla abone sağlayacaktır. Şahsen bazen Steam üzerinde çıkan bazı oyunları ucuza bulduğumda hemen sepete atıyorum. Ucuza bulduğumda çünkü şu zamanda ne günlerce bu oyunu indirmek HDD'de yer açmak veya bunlar için yeni sistem toplamak hamallığı ve müsrifliği yapmak istemiyorum. Geforce Now zamanı gelince nasılsa bu oyuna destek verir ben de açar onun içinde oynarım, indirmeden diye plan yapıyorum. Aklı başında biri hem sabırlı hem de hesaplı olmak zorunda hele ki böyle zor günlerde.
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    PeterPan13 (Bedirhan Yücel) 2 hf. monacomen
    Her geçen gün yeni firmalar ve oyunlar GeForce Now'dan çekildiğini açıklıyor. Bana kalırsa GFN'ın kütüphanesini büyütmesi sancılı olabilir. EA, Activison, 2K, Bethesta gibi büyük firmalar ve bir çok farklı oyun desteğini çekti. Firmalara pay vermediği için her geçen gün kayıp yaşaması olası. Sistem olarak hem GFN hem de Stadia çok başarılılar ve pratikte güzel çalışıyorlar. 450-500 dolar ps5 için vermek yerine bedavaya stadia'ya geçip 10 oyun almak daha mantıklı duruyor
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    aschil (Tuncay Şahin) 2 hf.
    Starlink projesi tamamlansin. O zaman ciddi rakip olur. Hoş oyunlara da yatırım yapması gerekiyor.
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    PeterPan13 (Bedirhan Yücel) 2 hf. aschil
    Starlink ile Stadia arasında nasıl bağlantı kurdunuz? Starlink, mobil internet hizmeti vermeyecek. Sadece evlere gelen internet fiber kablo yerine çanak antenle gelecek bildiğim kadarıyla. Kaldı ki Avrupa'da sınırsız mobil data paketleri 10-15 euro civarına bulmak mümkün olduğu için isteyenler için pek de külfetli değil
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    selomax (selim topal) 2 hf.
    Geforce now kullanıyorum oyun desteği az olması haricinde inanılmaz akıcı hiçbir sorun yaşamadım.Yanlız full hd 30 fps 7 saatlik oyunda Interrnet kullanımı 40gb . Arayüzünde yaklaşık kullanımınız 4 gbps olucak diyor full hd 60 FPS için 10 gbps diyor full hd 60 fps de kullanımı 70 80 gb yi bulur .Ben 4k hdr ı düşünemiyorum
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