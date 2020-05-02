Google Stadia, Android TV’lerde 4K HDR yayın yapabilecek

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Stadia’nın web üzerinde 4K oyun keyfi sunmaya başlamasından sonraki adım ne olacak diye bekliyorsanız hiç de şaşırmayacaksınız. Google’ın bulut oyun hizmeti Stadia, yeni güncellemesiyle birlikte Android TV’ler üzerinde 4K HDR desteğine çok yakında sahip olacak.

Stadia’nın yeni güncellemesiyle birlikte gelecek ekstra özellikler arasında 4K HDR’ın yanı sıra dâhili mesajlaşma hizmeti de yer alacak. Bu hizmet ile birlikte oyun oynamadan önce kısa mesajlaşmalar yapmak, ya da oyunlardan arkadaşlar edinmek mümkün hâle gelecek.

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Ekran görüntülerini link olarak paylaşabilmek ve başarımlar tablosu gibi ekstralar ile yakında PSN ve Xbox Live ile rekabeti ciddi anlamda kızıştırmayı hedefleyen Stadia, abonelerine kasmayan oyun deneyimi sunmaya devam ediyor. Her durumda olduğu gibi burada da Stadia’dan keyif alabilmek için çok sağlam bir internet altyapısına sahip olmak gerekiyor. Google, bu konuda deneyimi geliştirmek için ise elinden geleni yapmaya, uluslararası altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

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