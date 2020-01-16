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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Telefon uygulamasına, çağrı kaydetme özelliği geliyor

    Teknoloji devi Google'ın geliştirdiği ve bazı akıllı telefonlara yüklü bir şekilde gelen Telefon uygulamasına, sesli görüşmelerin kaydedilebileceği bir özelliğin ekleneceği ortaya çıktı.
    6 gün
    3,6b
    1
    13
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Telefon uygulamasına, çağrı kaydetme özelliği geliyor
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    Google Telefon uygulamasını, Pixel akıllı telefonlara, Android One programındaki cihazlara ve en son Avrupa'da satılan Xiaomi akıllı telefonlara önceden yüklenmiş çevirici uygulaması olarak tanımlayabiliriz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Play Store'daki 172 kötü niyetli uygulama, 335 milyon kez indirildi

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 10 canlı olarak görüntülendi"

    Kaynak kodlarında ortaya çıktı

    Akıllı telefonlarımızdaki standart çevirici uygulamalarına kıyasla daha fazla özellik sunan Google Telefon, yakında çağrı kaydetme özelliği de sunacak. XDA geliştirici forumundaki habere göre, bu özelliğin kaynak kodlarına Pixel 4 cihazdaki Google Telefon uygulamasının en son sürümünde rastlandı. Google bu özelliği birkaç kod dizesi ve simge ile Telefon uygulamasına eklemiş durumda.

    Google Telefon uygulamasına, çağrı kaydetme özelliği geliyor
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    Google Telefon uygulamasında Android 6 Marshmallow versiyonuna kadar ses kayıt özelliği mevcuttu. O zamandan sonra Google bu özelliği sonlandırdı ve şimdi geri getirmeye hazırlanıyor diyebiliriz. Şirket konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda da net bir bilgi yok.

    Telefon Telefon Telefon Telefon Google LLC Araçlar Cihaza göre değişir



    https://www.gsmarena.com/google_phone_app_could_soon_offer_call_recording_option-news-41041.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    smart1978 6 gün en beğenilen
    Kaynak belli neden ilk kaynak belirtilmiyor ustelik 2 gun oncesine ait bir haber :
    xda-developers.com/...

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    Ulan Musk 3 gün
    Mi6 da aktif olarak kullandığım bir özellik. Görüşme yaparken not alma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Ayrıca iş yerinde inatla mail kullanmayanlar için ben öyle bir şey demedim veya bana öyle bir şey denmedi olayı da ortadan kalkıyor.
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    alemburda34 5 gün
    redmi note 8 serisi kullananlar sinir oluyordu iyi olmuş umarım xiaomi google telefon çeviricisi ve mesajlar uygulamasını telefonlara önyüklü getirmekten vazgeçer.
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    BLasTeaR 5 gün
    Gelsin tabi. Geç olsun güç olmasın.
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    funnel 5 gün
    Xiaomi telefonlarda 2 yıldan beri var, görüşme kaydedebilen telefon satmak yasak değil, yasal olmayan görüştüğünüz kişinin haberi olmadan kaydetmek.
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    mkyb 5 gün
    Türkiye'deki cihazlara gelmeyecektir muhtemelen. Zira yasak. O yüzden üreticiler yazılımla gizliyor bu özelliği. Gerçi ufak bir değişiklikle açılır çok dert değil.
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    __Nikolaus__ 5 gün
    Sırf bu özellik için eu rom kurdum Netflix 540P izliyorum , birinden birini feda ediyoruz mecbur
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    flegga34 5 gün __Nikolaus__
    Hocam netflix konusunda bi önerim var deneyebilir misiniz


    androidfilehost.com/...



    Önce burdaki zip dosyasını indirin daha sonra sai uygulamasını indirin. Uygulama içinde indirdiğiniz zip dosyayı secip kurulum yapın. Bakalım faydası olacak mı





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    jubeii 5 gün
    özellikle iş için gerekliydi. kaldırılması kötü oldu. geri getirmeliler.
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    SaB0 5 gün
    Çağrının kaydedildiğini uyarıyla belli edecektir muhakkak. Karşı taraf kayıt altında olduğunu bildiği sürece yasal anlamda sıkıntı olmaz.
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    mr.biceps 6 gün
    Bu özellik yasak olduğu için ios'da yok, google bunu yasal bir şekilde getirebilir mi?
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    smart1978 6 gün en beğenilen
    Kaynak belli neden ilk kaynak belirtilmiyor ustelik 2 gun oncesine ait bir haber :
    xda-developers.com/...

    Bence gelmeli ...
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