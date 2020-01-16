Google Telefon uygulamasına, çağrı kaydetme özelliği geliyor

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Google Telefon uygulamasını, Pixel akıllı telefonlara, Android One programındaki cihazlara ve en son Avrupa'da satılan Xiaomi akıllı telefonlara önceden yüklenmiş çevirici uygulaması olarak tanımlayabiliriz.

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Kaynak kodlarında ortaya çıktı

Akıllı telefonlarımızdaki standart çevirici uygulamalarına kıyasla daha fazla özellik sunan Google Telefon, yakında çağrı kaydetme özelliği de sunacak. XDA geliştirici forumundaki habere göre, bu özelliğin kaynak kodlarına Pixel 4 cihazdaki Google Telefon uygulamasının en son sürümünde rastlandı. Google bu özelliği birkaç kod dizesi ve simge ile Telefon uygulamasına eklemiş durumda.

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Google Telefon uygulamasında Android 6 Marshmallow versiyonuna kadar ses kayıt özelliği mevcuttu. O zamandan sonra Google bu özelliği sonlandırdı ve şimdi geri getirmeye hazırlanıyor diyebiliriz. Şirket konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda da net bir bilgi yok.

Telefon Google LLC Araçlar Cihaza göre değişir

https://www.gsmarena.com/google_phone_app_could_soon_offer_call_recording_option-news-41041.php

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