Google ve çatı firma Alphabet artık Sundar Pichai’ye emanet

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Arama motoru pazarının Çin hariç global anlamda mutlak hâkimi olan ve yazılım sektöründe de büyük bir paya sahip olan Google 2015 yılında önemli bir yapılanmaya gitmişti. Alphabet adıyla çatı bir firma kuran Google bu hafta da önemli bir yapılanma açıkladı.

Tek kişiye emanet

Yıllar boyunca gerek CEO gerekse de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan kurucular Sergey Brin ve Larry Page önceki yapılanma ile birlikte Alphabet patronluğuna geçmiş, Google ise Sundar Pichai’ye bırakılmıştı.

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Bu haftadan itibaren kurucular artık şirketlerin doğrudan yönetiminde yer almayacak. Hem Alphabet hem de Google artık Sundar Pichai tarafından yönetilecek. Buna bugüne kadar satın alınan Genelde şirket yönetimlerinde iştirakler farklı isimler tarafından yönetilir ancak Google alışılmışın dışında bir strateji izliyor.

Sergey Brin ve Larry Page yaptığı açıklamada Google’ın 21 yılı geride bıraktığını ve görevi devretmek için en iyi zamanın geldiğini belirtiyor. İkili halen yönetim kurulunda yer alacak ve yeri geldiğinde Pichai ile görüşmeler yapacaklar.

https://www.phonearena.com/news/google-announces-major-restructuring_id120881