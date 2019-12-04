Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google ve çatı firma Alphabet artık Sundar Pichai’ye emanet

    Google ve çatı firması Alphabet bu haftadan itibaren Sundar Pichai yönetimine verildi. Sergey Brin ve Larry Page bundan sonra sadece yönetim kurulunda yer alacak.
    1 hf.
    1,8b
    1
    5
    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google ve çatı firma Alphabet artık Sundar Pichai’ye emanet
    Tam Boyutta Gör

    Arama motoru pazarının Çin hariç global anlamda mutlak hâkimi olan ve yazılım sektöründe de büyük bir paya sahip olan Google 2015 yılında önemli bir yapılanmaya gitmişti. Alphabet adıyla çatı bir firma kuran Google bu hafta da önemli bir yapılanma açıkladı.

    Tek kişiye emanet

    Yıllar boyunca gerek CEO gerekse de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan kurucular Sergey Brin ve Larry Page önceki yapılanma ile birlikte Alphabet patronluğuna geçmiş, Google ise Sundar Pichai’ye bırakılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "CES 2020 fuarından MSI’ya 10 ödül"

    Bu haftadan itibaren kurucular artık şirketlerin doğrudan yönetiminde yer almayacak. Hem Alphabet hem de Google artık Sundar Pichai tarafından yönetilecek. Buna bugüne kadar satın alınan Genelde şirket yönetimlerinde iştirakler farklı isimler tarafından yönetilir ancak Google alışılmışın dışında bir strateji izliyor.

    Sergey Brin ve Larry Page yaptığı açıklamada Google’ın 21 yılı geride bıraktığını ve görevi devretmek için en iyi zamanın geldiğini belirtiyor. İkili halen yönetim kurulunda yer alacak ve yeri geldiğinde Pichai ile görüşmeler yapacaklar.



    https://www.phonearena.com/news/google-announces-major-restructuring_id120881 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    bilişim sektörünü hintli ve çinli arkadaşlar ele geçirdi. ehh google'a da hintli biri getirilmiş.. ne var yani!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    Turkiyenin googleyi satin almasi lazim vermezlerse yasak liyak. Alacaz da ...osmanli doneminde benzer bir sey yapmistik telgraf teskilati yani bugünkü google ama tutamadik Abd ye gitti proje neyse halledecez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 1 hf.
    Bu hintliler akıllı adamlar. Aralarından çok akıllılar çıkıyor yani.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Olgi 1 hf.
    Google, android ve elektrikli araba işine daha çok odaklanmalı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    khaos 1 hf.
    Satya nadella nasıl microsoft u yeniden oyuna soktuysa sundar pichai de bir o kadar tersi yönde google ı yanlış kararlar ve tercihlerle duraklama dönemine soktu.Bana göre bu adam alphabet/google için sonun başlangıcı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Instagram artık yeni hesap açanlara yaşlarını soruyor 1 hf. 1.12 milyon dolarlık Nissan GT-R50'nin üretim versiyonu karşınızda 1 hf. Halo: Reach, piyasaya çıktığı anda Steam’in en çok oynananlar listesine girmeyi başardı 1 hf. Spotify'da 2019'da neler dinledik? 1 hf. Tesla'nın rakibi Nikola'dan yeni elektrikli çekici hamlesi 1 hf. 64MP kameralı Motorola One Hyper duyuruldu 1 hf. Galaxy Note 10 Lite karanlık şablon çalışmaları karşınızda 1 hf. 13 inçlik yeni MacBook Pro modelinde kapanma sorunu 1 hf. Snapdragon 865 yonga seti detaylandı 1 hf. Japonya'nın en büyük bankası, dijital para geliştirme haberlerini yalanladı 1 hf. Samsung Galaxy A 2020 serisi 12 Aralık'ta tanıtılacak 1 hf. Minecraft Java versiyonuna Baby Yoda geliyor 1 hf. AMD, mini PC segmenti için bir girişim başlatıyor 1 hf. Akıllı İhracat Platformu’nun detayları belli oldu 1 hf. NAND Flash fiyatları düşmeye devam ediyor 1 hf. Intel’in Xe serisi GPU hazırlığı kötü gidiyor olabilir 1 hf. Snapdragon 865 performansı nasıl? İşte Geekbench sonucu 1 hf. Tesla Model X ve Porsche Taycan'ın da dahil olduğu yeni çarpışma testi sonuçları açıklandı 1 hf. Google Fotoğraflar sohbet özelliğine kavuştu 1 hf. James Bond geri döndü: No Time to Die filminden aksiyon dolu fragman 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google ve çatı firma Alphabet artık Sundar Pichai’ye emanet Sonraki Intel önemli bir girişimi satın almak üzere 1 hf. Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 865'li ilk telefonlardan biri olacağı resmen açıklandı 1 hf. Rusya, Wikipedia’ya karşı kendi çevrimiçi ansiklopedisini hazırlıyor 1 hf. Aktif gürültü engelleme özellikli Samsung Galaxy Buds+ geliyor 1 hf. Hyundai, 490 km menzile sahip elektrikli modeli Lafesta EV'yi tanıttı 1 hf. Üzüm kabuklarından buz çözücü solüsyon üretildi 1 hf. Volkswagen'in genel merkezine baskın düzenlendi 1 hf. Yeni idrar testi ile prostat kanseri erken teşhis edilebilecek 1 hf. Qualcomm dünyanın en büyük ekran altı parmak izi tarayıcısını tanıttı 1 hf. Qualcomm'un yeni Snapdragon 865 chipseti 200 megapiksel kameraya sahip telefonları mümkün hale getiriyor 1 hf. Makyajlı Opel Insignia'nın tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Qualcomm, 5G destekli Snapdragon 865 ve 765 chipsetleri tanıttı 1 hf. Samsung Galaxy A51 görseli sızdırıldı 1 hf. Şirket sayısından fazla CEO var! Girişimciler için öneriler 1 hf. iPhone 12 farklı 5G hızlarına sahip olacak 1 hf. 450 milyon adet satan PlayStation, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi 1 hf. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu iPhone 11 Pro'dan daha ucuz olacak 1 hf. RX 5600 XT ocak ayında tanıtılabilir 1 hf. Resident Evil 3 Remake’e ait olduğu söylenen kapak görselleri paylaşıldı 1 hf. B550 yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği sunulabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Entelektüel insan ne tür müzik dinler ? Paylaşıyoruz
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim