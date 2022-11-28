Google ve Microsoft, veri merkezleri için yenilenebilir enerjilere dönüyor

Tam Boyutta Gör Google ve Microsoft, kurumsal alanda her zaman daha fazla müşteri kazanmak için rekabet eden, dünyanın en büyük bulut odaklı şirketlerinden ikisi olsa da iki şirketin hemfikir olduğu bir şey var: Sürekli büyüyen veri merkezlerinin çevresel etkisini kökten değiştirme ihtiyacı.

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Çevre açısından daha sürdürülebilir bir bulut işine giden yol, temiz yenilenebilir enerji kaynaklarından geçiyor. Hem Google hem de Microsoft, yalnızca birkaç yıl içinde tamamen "karbonsuz" olma niyetinde. Bu bağlamda firmalar hiç olmadığı kadar çok miktarda temiz enerji satın alımı gerçekleştiriyor.

Microsoft ve Google, 2030'a kadar karbon nötr olmayı hedefliyor

Tam Boyutta Gör Google kısa süre önce, İskoçya'daki bir açık deniz rüzgar çiftliğinden gelen 100 megavatlık (MW) yenilenebilir enerjiyi almak için Fransız merkezli bir kamu hizmeti şirketi olan Engie ile enerji satın alma anlaşması (PPA) yaptığını duyurdu. Google EMEA Başkanı Matt Brittin'e göre, Birleşik Krallık ve Avrupa, iklim değişikliği ve enerji kaynakları konusunda giderek daha fazla endişeleniyor. Bu bağlamda Google’da bu ortak endişeyi taşıyor ve 2025 yılına kadar Avrupa’da yüzde 90 karbon nötr olmayı planlıyor. Google daha önce Teksas'taki veri merkezi için 900 MW'lık güneş enerjisi almak üzere SoftBank/SB Energy ile bir anlaşma yapmıştı.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Microsoft’da veri merkezlerinin çevresel etkilerinden eşit derecede endişe duyuyor. Yazılım ve teknoloji devi hem Avrupa hem de küresel veri merkezlerini yeşil enerjiyle çalışır hale büründürmek istiyor. Firma son olarak İrlanda ver merkezlerinde 900 MW yenilenebilir enerji sağlamak için yeni bir enerji satın alımı duyurmuş durumda. Yenilenebilir enerji, rüzgar ve güneş santrallerinin bir karışımından geliyor ve Microsoft, İrlanda veri merkezlerini 2025 yılına kadar yüzde 100 karbonsuz hale getirmeyi planlıyor.

Veri merkezli küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 1-1,5'ini kullanıyor. Son bilgiler veri merkezlerinin 200-250 TWh arasında bir elektrik tüketimi gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ancak yapılan çalışmalar enerji tüketiminin 2030'da yüzde 3,2'ye ulaşacağını gösteriyor. Ancak veri merkezlerinin enerji tüketimi yüksek olsa da oldukça verimliler. Yeni donanımlar ve soğutma sistemlerinin verimli hale gelmesi, artan internet kullanımı ve veri miktarına oranla veri merkezlerinin enerji tüketiminin paralel olarak artmamasını sağlıyor.

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Google ve Microsoft, veri merkezlerini daha çevreci yapıyor