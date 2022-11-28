Google ve Microsoft, veri merkezleri için yenilenebilir enerjilere dönüyor

Çevre açısından daha sürdürülebilir bir bulut işine giden yol, temiz yenilenebilir enerji kaynaklarından geçiyor. Hem Google hem de Microsoft, yalnızca birkaç yıl içinde tamamen "karbonsuz" olma niyetinde. Bu bağlamda firmalar hiç olmadığı kadar çok miktarda temiz enerji satın alımı gerçekleştiriyor.
Microsoft ve Google, 2030'a kadar karbon nötr olmayı hedefliyor
Veri merkezli küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 1-1,5'ini kullanıyor. Son bilgiler veri merkezlerinin 200-250 TWh arasında bir elektrik tüketimi gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ancak yapılan çalışmalar enerji tüketiminin 2030'da yüzde 3,2'ye ulaşacağını gösteriyor. Ancak veri merkezlerinin enerji tüketimi yüksek olsa da oldukça verimliler. Yeni donanımlar ve soğutma sistemlerinin verimli hale gelmesi, artan internet kullanımı ve veri miktarına oranla veri merkezlerinin enerji tüketiminin paralel olarak artmamasını sağlıyor.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam