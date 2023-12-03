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    Google, WearOS'a eklenecek yeni özellikleri duyurdu

    WearOS destekli akıllı saatler, Google TV ve Google Mesajlar için yepyeni özellikler duyuruldu. Peki bu yenilikler neler olacak? Gelin hep birlikte göz atalım...
    Google, WearOS'a eklenecek yeni özellikleri duyurdu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz saatlerde Google, WearOS, Google Mesajlar ve Google TV kullanıcılarına sunulacak bazı yeni özellikleri duyurdu. Bu yenilikler, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcıların erişimine açılacak. 

    Akıllı Ev Kontrolü artık daha kolay

    Duyurulan özelliklerden ilki, Google Home ve akıllı ev cihazlarına odaklanıyor. Buna göre Wear OS tabanlı akıllı saatler, ev cihazları üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak. Örneğin Google Home uygulaması üzerinden uyumlu bir akıllı ampulün rengini değiştirebilir veya açıp kapatabilirsiniz. Bu işlevselliğin elektrikli süpürgeler de dahil geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirtelim.

    Aynı zamanda kullanıcılar, basit bir anahtar aracılığıyla varlık durumunu ''Dışarıda'' veya ''Evde'' olarak değiştirebilecek. Güncellemeyle sunulan diğer özellik ise FIDO2 anahtarlarında özel PIN oluşturma ve Bir Bakışta Asistan kısayolu. Bu bölümde etkinlik hatırlatıcıları, seyahat güncellemeleri ve hava durumu gibi önemli güncellemeler mevcut olacak. Ayrıca akıllı saatler üzerinden artık Asistan Rutinleri başlatılabiliyor.

    Google Mesajlar ve Google TV kullanıcılarına sunulacak yenilikler ise şu şekilde:

    • Gboard uygulaması için daha fazla Emoji Kitchen kombinasyonu
    • Google Mesajlar, sesli mesajın tonuna uygun bir arka plan rengi ve bir emoji ekliyor. Ayrıca mesaj tepkilerinde, daha büyük emoji animasyonları sunulacak.
    • Google TV tabanlı akıllı TV'ler internet üzerinden yayın yapan on yeni ücretsiz TV kanalına kavuşuyor. 
    • Android akıllı telefonlar ve tabletlerdeki TalkBack özelliği artık bir görüntüde ne olduğunu (açıklama eksik olduğunda) tespit etmek ve bilgilendirmek için yapay zekaya kavuşuyor.
    • Google Asistan, telefon görüşmeleri özelinde karşıdaki kişiye yanıt verebilecek.
    • Canlı Altyazılar için daha fazla dil seçeneği.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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