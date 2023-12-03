Google, WearOS'a eklenecek yeni özellikleri duyurdu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz saatlerde Google, WearOS, Google Mesajlar ve Google TV kullanıcılarına sunulacak bazı yeni özellikleri duyurdu. Bu yenilikler, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

Akıllı Ev Kontrolü artık daha kolay

Duyurulan özelliklerden ilki, Google Home ve akıllı ev cihazlarına odaklanıyor. Buna göre Wear OS tabanlı akıllı saatler, ev cihazları üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak. Örneğin Google Home uygulaması üzerinden uyumlu bir akıllı ampulün rengini değiştirebilir veya açıp kapatabilirsiniz. Bu işlevselliğin elektrikli süpürgeler de dahil geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirtelim.

Aynı zamanda kullanıcılar, basit bir anahtar aracılığıyla varlık durumunu ''Dışarıda'' veya ''Evde'' olarak değiştirebilecek. Güncellemeyle sunulan diğer özellik ise FIDO2 anahtarlarında özel PIN oluşturma ve Bir Bakışta Asistan kısayolu. Bu bölümde etkinlik hatırlatıcıları, seyahat güncellemeleri ve hava durumu gibi önemli güncellemeler mevcut olacak. Ayrıca akıllı saatler üzerinden artık Asistan Rutinleri başlatılabiliyor.

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Google Mesajlar ve Google TV kullanıcılarına sunulacak yenilikler ise şu şekilde:

Gboard uygulaması için daha fazla Emoji Kitchen kombinasyonu

Google Mesajlar, sesli mesajın tonuna uygun bir arka plan rengi ve bir emoji ekliyor. Ayrıca mesaj tepkilerinde, daha büyük emoji animasyonları sunulacak.

Google TV tabanlı akıllı TV'ler internet üzerinden yayın yapan on yeni ücretsiz TV kanalına kavuşuyor.

Android akıllı telefonlar ve tabletlerdeki TalkBack özelliği artık bir görüntüde ne olduğunu (açıklama eksik olduğunda) tespit etmek ve bilgilendirmek için yapay zekaya kavuşuyor.

özelliği artık bir görüntüde ne olduğunu (açıklama eksik olduğunda) tespit etmek ve bilgilendirmek için yapay zekaya kavuşuyor. Google Asistan, telefon görüşmeleri özelinde karşıdaki kişiye yanıt verebilecek.

Canlı Altyazılar için daha fazla dil seçeneği.

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