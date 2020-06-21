Google Yapay Zeka fotoğraf yazdırma hizmetini 30 Haziran’da kapatıyor

Google’ın otomatik fotoğraf bastırma hizmeti pek fazla başarılı olamadı ve ay sonunda bitiriliyor. Hizmet, Google Fotoğraflar kütüphanenizde yer alan görsellerden Google yapay zekasının size hoş görünecek şekilde yaptığı düzenlemelerle baskı yapmayı sağlıyordu.

Aylık 8 dolar ödemesi olan hizmette yapay zeka, sizin yerinize 10 fotoğraf oluşturuyor ve bunları 4x6 fotoğraf kağıdı üzerine bastırıyor, dilerseniz baskıda önce düzenleme yapmanıza da imkan sağlıyor. Hediye edilmesi veya hatıraları fiziksel hâle getirmesi için ortaya atılan fikir, pandemi döneminde pek fazla hatıra oluşması gerçekleşmediğinden doğal olarak iş yapmadı.

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Firmanın gelecekte benzer bir servis sunup sunmayacağı belirsiz fakat bu hizmet için en azından pandemi bitene kadar bekleneceği kesin

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