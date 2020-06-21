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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Yapay Zeka fotoğraf yazdırma hizmetini 30 Haziran’da kapatıyor

    Google Fotoğraflarda yer alan resimlerinizi kolaj haline getirerek ya da efektler uygulayarak ürünler ortaya çıkan yapay zeka, bu fotoğrafların bastırılması için de bir hizmet sunuyordu.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Yapay Zeka fotoğraf yazdırma hizmetini 30 Haziran’da kapatıyor

    Google’ın otomatik fotoğraf bastırma hizmeti pek fazla başarılı olamadı ve ay sonunda bitiriliyor. Hizmet, Google Fotoğraflar kütüphanenizde yer alan görsellerden Google yapay zekasının size hoş görünecek şekilde yaptığı düzenlemelerle baskı yapmayı sağlıyordu.

    Aylık 8 dolar ödemesi olan hizmette yapay zeka, sizin yerinize 10 fotoğraf oluşturuyor ve bunları 4x6 fotoğraf kağıdı üzerine bastırıyor, dilerseniz baskıda önce düzenleme yapmanıza da imkan sağlıyor. Hediye edilmesi veya hatıraları fiziksel hâle getirmesi için ortaya atılan fikir, pandemi döneminde pek fazla hatıra oluşması gerçekleşmediğinden doğal olarak iş yapmadı. 

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Fold 2 hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı"

    Firmanın gelecekte benzer bir servis sunup sunmayacağı belirsiz fakat bu hizmet için en azından pandemi bitene kadar bekleneceği kesin



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 15 dk.
    Google bu hizmetleri ha bire kapatacaksa niye açıyor birader onu anlamıyorum?
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