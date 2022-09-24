Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, YouTube Music'in tasarımını iyileştiriyor

    YouTube Music, tasarımında bazı iyileştirmeler yapıyor. Yakında gelecek güncelleme ile geniş çapta kullanıma sunulacak yeni tasarımla uygulamadaki bazı tuşlar Material You görünümü alacak.
    Oy Ver

    Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music bu yılın başlarında tabletler için çalma listesini ve albüm görünümlerini yeniden tasarlamıştı. Kendini geliştirmeye devam eden YouTube Music'in görünümünde bazı iyileştirmeler yaptığı ortaya çıktı. Uygulama yakında Android uygulamasına Material You düğmeleri ekleyebilir.

    YouTube Music, Android uygulamasına Material You düğmeleri ekliyor

    YouTube Music uygulamasında bir çalma listesine girdiğinizde İndir ve Kitaplığa ekle seçeneklerinin altında Karıştır ve Oynat düğmeleri karşınıza çıkar. Eskiden Karıştır ve Oynat düğmeleri dikdörtgen şeklindeydi. Ancak yakında gelecek bir güncelleme ile bu tuşlar Material You görünümü alarak daha oval olacak. 

    Bu özellik bazı kullanıcılara zaten sunulmuştu. Ancak henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı. Yakında gelecek yeni bir güncellemeyle birlikte ülkemizede bu tasarım gelecek.

    Google, YouTube Music'in tasarımını iyileştiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Tasarımda yapılan bir diğer yenilik ise YouTube Music'in Ana Sayfası ile ilgili. Ana Sayfa akışının üst kısmında, ruh hali filtreleri (Enerji, Spor, Rahatlama, Odaklanma ve İş) artık hap şeklindeki oval tasarım yerine köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgenler içerisinde yer alacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    M
    makine26 4 gün önce

    lexus çakması

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız