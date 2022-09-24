Google, YouTube Music'in tasarımını iyileştiriyor

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Popüler müzik dinleme platformu YouTube Music bu yılın başlarında tabletler için çalma listesini ve albüm görünümlerini yeniden tasarlamıştı. Kendini geliştirmeye devam eden YouTube Music'in görünümünde bazı iyileştirmeler yaptığı ortaya çıktı. Uygulama yakında Android uygulamasına Material You düğmeleri ekleyebilir.

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YouTube Music, Android uygulamasına Material You düğmeleri ekliyor

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YouTube Music uygulamasında bir çalma listesine girdiğinizde İndir ve Kitaplığa ekle seçeneklerinin altında Karıştır ve Oynat düğmeleri karşınıza çıkar. Eskiden Karıştır ve Oynat düğmeleri dikdörtgen şeklindeydi. Ancak yakında gelecek bir güncelleme ile bu tuşlar Material You görünümü alarak daha oval olacak.

Bu özellik bazı kullanıcılara zaten sunulmuştu. Ancak henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı. Yakında gelecek yeni bir güncellemeyle birlikte ülkemizede bu tasarım gelecek.

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Tasarımda yapılan bir diğer yenilik ise YouTube Music'in Ana Sayfası ile ilgili. Ana Sayfa akışının üst kısmında, ruh hali filtreleri (Enerji, Spor, Rahatlama, Odaklanma ve İş) artık hap şeklindeki oval tasarım yerine köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgenler içerisinde yer alacak.

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