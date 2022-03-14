Google, ücretsiz premium özellikler sunan YouTube Vanced'ın fişini çekiyor

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Kullanıcılara YouTube platformu üzerinde ücretsiz reklam engelleme özelliği sunan YouTube Vanced uygulaması, Google'dan gelen yasal bir tehdit sebebiyle kaldırılıyor. Uygulama daha önceden yüklenen Android telefonlarda çalışmaya devam edecek olsa, da geliştiriciler projenin önümüzdeki günlerde kapatılacağını ve indirme bağlantılarının kaldırılacağını açıkladı.

Güncelleme desteği sona erecek

Google tarafından gönderilen ve ''uygulamayı dağıtmayı ve geliştirmeyi durdurmaya'' zorlayan bir bildiri aldıklarını söyleyen Vanced geliştiricileri, ''YouTube'a yapılan tüm referansları kaldırmamız, logoyu değiştirmemiz ve YouTube ürünleriyle ilgili tüm bağlantıları kaldırmamız istendi'' sözlerini dile getirdi.

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YouTube'a erişim sağlayan üçüncü taraf uygulamalara karşı Google'ın sert tutumu devam edecek gibi gözüküyor. Şirket daha önce Discord platformunda YouTube üzerinden müzik hizmeti veren popüler Rythm ve Groovy uygulamalarına erişim kısıtlaması getirmişti. Bununla birlikte bu uygulamalar arasına eklenen YouTube Vanced'ın, herhangi bir güncelleme desteği almaması sebebiyle bir noktadan sonra kullanım dışı kalacağını söyleyebiliriz.

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Google, YouTube Vanced kullanımdan kaldırılıyor: İşte detaylar