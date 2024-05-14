GPT-4o sonrasında dil öğrenim uygulaması Duolingo’nun hisseleri çakıldı

Duolingo’nun hisseleri düştü
Bilindiği üzere Duolingo, dünyanın en büyük dil öğrenim uygulamalarından birisi. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan bu uygulama, dil öğrenimini oyunlaştırarak motivasyonu yüksek tutmaya ve düzenli olarak pratik yapmaya kullanıcılarını teşvik ediyor. Duolingo dil sertifikası da sunarak, dil becerilerinizi belgelemenize olanak tanıyor. Aynı zamanda Duolingo, hataları açıklamak ve konuşma pratiği yaptırmak için GPT-4 teknolojisini kullanan "Duolingo Max" adlı bir abonelik katmanı da sunuyor. Bu özellik şu an için sadece İngilizce konuşan iOS kullanıcıları tarafından Fransızca ve İspanyolca öğrenirken kullanılabiliyor.
Öte yandan GPT-4o sonrasında dil öğrenmenin önemi de hiç olmadığı kadar düşük bir duruma geldi diyebiliriz. Zira yapay zeka, anlık olarak gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Ve bunu sanki yanınızda gerçek bir insan tercüman oturuyormuş gibi yapıyor. Sadece bu da değil ve durum Duolingo ile de sınırlı değil. OpenAI'nin yeni modeli GPT-4o, matematik öğretebiliyor ve flört edebiliyor. Dolayısıyla flört uygulamaları için de yine çanlar çalıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.