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    Anlık Bildirim

    GPT-4o sonrasında dil öğrenim uygulaması Duolingo’nun hisseleri çakıldı

    OpenAI’ın yeni yapay zeka modeli GPT-4o, ücretsiz olarak ChatGPT kullanıcıları için yayınlandı. Çok modlu yeni GPT-4o’nun çıkışının hemen ardından Duolingo’nun hisseleri çakıldı.
    GPT-4o sonrasında Duolingo’nun hisseleri çakıldı Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, Dall-E, Sora ve Whisper gibi yapay zeka araçlarını ortaya koyan OpenAI, GPT-4o ile bunların hepsini tek bir yerde tek bir model ile topladı. Böylelikle metin, ses ve görüntü modları tek bir yapay zeka modelinin çatısının altına girmiş oldu. Bu, son derece hızlı ve tutarlı sonuçlar sunmakla birlikte yetenekleri de inanılmaz bir şekilde artıyor. Bu yeteneklerden birisi de anlık, gerçek zamanlı olarak çeviri yapabilme. Haliyle GPT-4o’nun çıkışının hemen ardından Duolingo’nun hisselerinin yüzde 5 oranında düşmesi pek de şaşırtıcı değil.

    Duolingo’nun hisseleri düştü

    Bilindiği üzere Duolingo, dünyanın en büyük dil öğrenim uygulamalarından birisi. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan bu uygulama, dil öğrenimini oyunlaştırarak motivasyonu yüksek tutmaya ve düzenli olarak pratik yapmaya kullanıcılarını teşvik ediyor. Duolingo dil sertifikası da sunarak, dil becerilerinizi belgelemenize olanak tanıyor. Aynı zamanda Duolingo, hataları açıklamak ve konuşma pratiği yaptırmak için GPT-4 teknolojisini kullanan "Duolingo Max" adlı bir abonelik katmanı da sunuyor. Bu özellik şu an için sadece İngilizce konuşan iOS kullanıcıları tarafından Fransızca ve İspanyolca öğrenirken kullanılabiliyor.

    GPT-4o sonrasında Duolingo’nun hisseleri çakıldı Tam Boyutta Gör
    OpenAI’ın GPT-4o modeli sonrasında artık Duolingo için alarm durumu diyebiliriz. Zira GPT-4o, Duolingo’nun yapabildiklerinin hepsini ve çok daha fazlasını yapabiliyor. Eğer bir dili öğrenmek istiyorsanız GPT-4o ile desteklenen ChatGPT ile görüntülü veya sesli olarak konuşabilir, sorular sorabilir, nesneleri ve tabelaları size anlatmasını isteyebileceksiniz.

    Öte yandan GPT-4o sonrasında dil öğrenmenin önemi de hiç olmadığı kadar düşük bir duruma geldi diyebiliriz. Zira yapay zeka, anlık olarak gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Ve bunu sanki yanınızda gerçek bir insan tercüman oturuyormuş gibi yapıyor. Sadece bu da değil ve durum Duolingo ile de sınırlı değil. OpenAI'nin yeni modeli GPT-4o, matematik öğretebiliyor ve flört edebiliyor. Dolayısıyla flört uygulamaları için de yine çanlar çalıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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