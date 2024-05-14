GPT-4o sonrasında dil öğrenim uygulaması Duolingo’nun hisseleri çakıldı

Tam Boyutta Gör ChatGPT, Dall-E, Sora ve Whisper gibi yapay zeka araçlarını ortaya koyan OpenAI, GPT-4o ile bunların hepsini tek bir yerde tek bir model ile topladı. Böylelikle metin, ses ve görüntü modları tek bir yapay zeka modelinin çatısının altına girmiş oldu. Bu, son derece hızlı ve tutarlı sonuçlar sunmakla birlikte yetenekleri de inanılmaz bir şekilde artıyor. Bu yeteneklerden birisi de anlık, gerçek zamanlı olarak çeviri yapabilme. Haliyle GPT-4o’nun çıkışının hemen ardından Duolingo’nun hisselerinin yüzde 5 oranında düşmesi pek de şaşırtıcı değil.

OpenAI GPT-4o hakkında merak edilen her şey ve daha fazlası 16 sa. önce eklendi

Duolingo’nun hisseleri düştü

Bilindiği üzere Duolingo, dünyanın en büyük dil öğrenim uygulamalarından birisi. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan bu uygulama, dil öğrenimini oyunlaştırarak motivasyonu yüksek tutmaya ve düzenli olarak pratik yapmaya kullanıcılarını teşvik ediyor. Duolingo dil sertifikası da sunarak, dil becerilerinizi belgelemenize olanak tanıyor. Aynı zamanda Duolingo, hataları açıklamak ve konuşma pratiği yaptırmak için GPT-4 teknolojisini kullanan "Duolingo Max" adlı bir abonelik katmanı da sunuyor. Bu özellik şu an için sadece İngilizce konuşan iOS kullanıcıları tarafından Fransızca ve İspanyolca öğrenirken kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın GPT-4o modeli sonrasında artık Duolingo için alarm durumu diyebiliriz. Zira GPT-4o, Duolingo’nun yapabildiklerinin hepsini ve çok daha fazlasını yapabiliyor. Eğer bir dili öğrenmek istiyorsanız GPT-4o ile desteklenen ChatGPT ile görüntülü veya sesli olarak konuşabilir, sorular sorabilir, nesneleri ve tabelaları size anlatmasını isteyebileceksiniz.

Öte yandan GPT-4o sonrasında dil öğrenmenin önemi de hiç olmadığı kadar düşük bir duruma geldi diyebiliriz. Zira yapay zeka, anlık olarak gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Ve bunu sanki yanınızda gerçek bir insan tercüman oturuyormuş gibi yapıyor. Sadece bu da değil ve durum Duolingo ile de sınırlı değil. OpenAI'nin yeni modeli GPT-4o, matematik öğretebiliyor ve flört edebiliyor. Dolayısıyla flört uygulamaları için de yine çanlar çalıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.