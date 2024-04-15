Grok artık resimleri de işleyebiliyor

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Elon Musk’ın üretken yapay zekâ trendine adımını attığı Grok adındaki yapay zekâsı gelişimine devam ediyor. Grok-1.5V sürümüne güncellenen üretken yapay zekâ modeli önemli yenilikler sunmaya başladı.

Grok-1.5V neler sunuyor?

xAI girişimi tarafından kullanıma sunulan Grok-1.5V sürümü girişimin ilk nesil çok modlu yapay zekâ modeli oldu. Model sadece metin işlemekle kalmıyor, doküman, diagram, liste, tablo, ekran görüntüsü ve fotoğrafları da işleyebiliyor.

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Örneğin bir akış tablosunu fotoğraflayarak Grok tarafından Python diline çevirtebilirsiniz. Ya da bir çizim görselinden hikâyeler üretebilir veya bir meme resminin ne anlatmak istediğini öğrenebilirsiniz.

Grok-1.5V önceki nesle göre özellikle matematik ve kodlama alanında daha iyi sonuçlar sunuyor. Ayrıca daha fazla kaynaktan daha fazla içerik tarayarak belirli girdileri daha iyi anlayabiliyor. Erken beta kullanıcıları ve mevcut kullanıcılar kısa süre içerisinde Grok-15.V sürümünü deneyimleyebilecek.

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