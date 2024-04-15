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    Anlık Bildirim

    Grok artık resimleri de işleyebiliyor

    xAI girişiminin Grok-1.5V üretken yapay zekâ sürümü, sadece metinleri değil doküman, diagram, liste, tablo, ekran görüntüsü ve fotoğrafları da işleyebiliyor.    
    Elon Musk’ın üretken yapay zekâ trendine adımını attığı Grok adındaki yapay zekâsı gelişimine devam ediyor. Grok-1.5V sürümüne güncellenen üretken yapay zekâ modeli önemli yenilikler sunmaya başladı. Grok-15.V neler sunuyor? xAI girişimi tarafından kullanıma sunulan Grok-15.V sürümü girişimin ilk nesil çok modlu yapay zekâ modeli oldu. Model sadece metin işlemekle kalmıyor, doküman, diagram, liste, tablo, ekran görüntüsü ve fotoğrafları da işleyebiliyor. <aside> <div class=

    ABD’de vergi tartışması sürüyor

    1 ay önce eklendi
    Örneğin bir akış tablosunu fotoğraflayarak Grok tarafından Python diline çevirtebilirsiniz. Ya da bir çizim görselinden hikâyeler üretebilir veya bir meme resminin ne anlatmak istediğini öğrenebilirsiniz. Grok-15.V önceki nesle göre özellikle matematik ve kodlama alanında daha iyi sonuçlar sunuyor. Ayrıca daha fazla kaynaktan daha fazla içerik tarayarak belirli girdileri daha iyi anlayabiliyor. Erken beta kullanıcıları ve mevcut kullanıcılar kısa süre içerisinde Grok-15.V sürümünü deneyimleyebilecek. " /> Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın üretken yapay zekâ trendine adımını attığı Grok adındaki yapay zekâsı gelişimine devam ediyor. Grok-1.5V sürümüne güncellenen üretken yapay zekâ modeli önemli yenilikler sunmaya başladı.

    Grok-1.5V neler sunuyor?

    xAI girişimi tarafından kullanıma sunulan Grok-1.5V sürümü girişimin ilk nesil çok modlu yapay zekâ modeli oldu. Model sadece metin işlemekle kalmıyor, doküman, diagram, liste, tablo, ekran görüntüsü ve fotoğrafları da işleyebiliyor.

    Örneğin bir akış tablosunu fotoğraflayarak Grok tarafından Python diline çevirtebilirsiniz. Ya da bir çizim görselinden hikâyeler üretebilir veya bir meme resminin ne anlatmak istediğini öğrenebilirsiniz.

    Grok-1.5V önceki nesle göre özellikle matematik ve kodlama alanında daha iyi sonuçlar sunuyor. Ayrıca daha fazla kaynaktan daha fazla içerik tarayarak belirli girdileri daha iyi anlayabiliyor. Erken beta kullanıcıları ve mevcut kullanıcılar kısa süre içerisinde Grok-15.V sürümünü deneyimleyebilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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