Ubisoft: GTA 6 diğer oyunların daha fazla satmasını sağlayacak

Ubisoft, GTA 6'dan korkmuyor
GTA VI'nın büyük bir beklentiyle piyasaya sürülecek olması geçtiğimiz yıl bazı yatırımcı görüşmelerinde adının sıkça geçmesine neden oldu. Dün geceki görüşme de bu listeye eklenen son isim oldu.
Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, "genel olarak yeni bir GTA serisi geldiğinde daha fazla insanın oyun oynamaya geldiğini görüyoruz" dedi. Bu, GTA'nın oyun oynamaya o kadar çok insan çektiği anlamına geliyor ki bu insanlar sonunda başka oyunlara da göz atıyor.
GTA gerçekten de bu şekilde sektöre yardımcı oluyor. Guillemot, GTA'nın piyasaya sürüldüğü sırada piyasada olan oyunların aslında çok iyi performans gösterdiğini belirtiyor. Ubisoft CEO'su, GTA V çıktığında Ubisoft'un çok iyi satışlar gördüğünü ve yeni GTA VI piyasaya sürüldüğünde bunun devam edeceğini düşünüyor.
Ubisoft'un Assassin's Creed IV: Black Flag'i GTA V'den sadece bir ay sonra piyasaya sürülmüştü ve bu serideki en çok satan oyunlardan biri olmayı başarmıştı. Bu arada bir Xbox yöneticisi, birçok oyunun gelecek yıl piyasaya sürüldüğünde aklında GTA VI olacağını ve bundan kaçınmak için tarihlerini değiştirebileceğini söyledi.
Matt Booty, "Sanırım sektördeki birçok kişi elbette GTA 6 etrafında plan yapacak ve hepimiz harika olması gereken bu oyunu sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.