Tam Boyutta Gör Ubisoft, yatırımcılara GTA 6'nın olumsuz bir etki yaratmaktan ziyade oyunlarının daha fazlasını satmasına yardımcı olacağını söyledi. Şirket dün gece finansal raporlarını paylaştı ve yatırımcılarla işletmenin son çeyreğini ele alan bir konferans görüşmesi düzenledi.

Ubisoft, GTA 6'dan korkmuyor

GTA VI'nın büyük bir beklentiyle piyasaya sürülecek olması geçtiğimiz yıl bazı yatırımcı görüşmelerinde adının sıkça geçmesine neden oldu. Dün geceki görüşme de bu listeye eklenen son isim oldu.

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, "genel olarak yeni bir GTA serisi geldiğinde daha fazla insanın oyun oynamaya geldiğini görüyoruz" dedi. Bu, GTA'nın oyun oynamaya o kadar çok insan çektiği anlamına geliyor ki bu insanlar sonunda başka oyunlara da göz atıyor.

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GTA gerçekten de bu şekilde sektöre yardımcı oluyor. Guillemot, GTA'nın piyasaya sürüldüğü sırada piyasada olan oyunların aslında çok iyi performans gösterdiğini belirtiyor. Ubisoft CEO'su, GTA V çıktığında Ubisoft'un çok iyi satışlar gördüğünü ve yeni GTA VI piyasaya sürüldüğünde bunun devam edeceğini düşünüyor.

Ubisoft'un Assassin's Creed IV: Black Flag'i GTA V'den sadece bir ay sonra piyasaya sürülmüştü ve bu serideki en çok satan oyunlardan biri olmayı başarmıştı. Bu arada bir Xbox yöneticisi, birçok oyunun gelecek yıl piyasaya sürüldüğünde aklında GTA VI olacağını ve bundan kaçınmak için tarihlerini değiştirebileceğini söyledi.

Matt Booty, "Sanırım sektördeki birçok kişi elbette GTA 6 etrafında plan yapacak ve hepimiz harika olması gereken bu oyunu sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

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Ubisoft: GTA 6 diğer oyunların daha fazla satmasını sağlayacak