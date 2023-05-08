Xbox patronundan Activision Blizzard açıklaması

Call of Duty, Microsoft'un Activision Blizzard King'i 68,7 milyar dolara satın alma teklifinin ana motivasyonu olarak görülse de, bu sadece formülün bir parçası. CoD serisinin değeri gerçekten de 31 milyar dolardan fazla olsa da bu seriye yeni ürünler katmak büyük yatırım maliyetlerini de gerektiriyor. Öte yandan King, Candy Crush'ı milyonlara ulaştırarak her yıl milyarlarca dolar gelir elde ediyor.
Gerçek şu ki, Xbox oyunları bir konsoldan birden fazla platform arasında köprü kuran bir hizmete dönüştü ve bu temel farklılaşma Xbox Game Pass gibi güçlü abonelikler ile daha da pekiştiriliyor. Şimdi Microsoft işleri bir adım daha ileri götürmek ve Google'ın Android ve Apple'ın iOS platformları gibi sahipleri tarafından yönetilen ekosistemlere bu anlayışı getirmeyi istiyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah