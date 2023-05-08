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    Xbox patronundan Activision Blizzard açıklaması

    Xbox Game Studios’un CEO’su olan Phil Spencer yaptığı açıklamada, Microsoft’un satın almaya çalıştığı Activision Blizzard King’in stratejileri için kritik bir basamak olduğunu aktardı.
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    Xbox patronundan Activision Blizzard açıklaması Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Studios’un CEO’su olan Phil Spencer, bir süre önce yaptığı açıklamalarda Xbox’ın ürün olarak nereye konumlandırıldığına dair sinyaller verdi. Görünüşe göre Microsoft, Nintendo ve Sony’nin konsollarıyla rekabet etmekten ziyade Xbox’ı hizmet ekosisteminin içerisine konumlandırıyor. Phil Spencer’ın son Activision Blizzard King açıklamaları da aslında buna işaret ediyor.

    Call of Duty, Microsoft'un Activision Blizzard King'i 68,7 milyar dolara satın alma teklifinin ana motivasyonu olarak görülse de, bu sadece formülün bir parçası. CoD serisinin değeri gerçekten de 31 milyar dolardan fazla olsa da bu seriye yeni ürünler katmak büyük yatırım maliyetlerini de gerektiriyor. Öte yandan King, Candy Crush'ı milyonlara ulaştırarak her yıl milyarlarca dolar gelir elde ediyor.

    Activision, Microsoft'un stratejisini hızlandıracak

    Xbox patronundan Activision Blizzard açıklaması Tam Boyutta Gör
    Activision Blizzard King'in tamamı herhangi bir hizmet ya da platforma muazzam bir değer sunma potansiyeline sahip. Microsoft için bu, Xbox Game Pass abonelikleri, oyun içi satın almalar ve güçsüz olunan mobil pazarda kuvvet çarpanı anlamına geliyor. Spencer verdiği bir röportajda, "CMA, belki de yeni oluşmakta olan bir pazarda lider olduğumuz ve bu içeriğin bir şekilde diğerlerinin bu pazarda rekabet etmesini engelleyebileceği yönünde bir bakış açısına sahip. Temyize gideceğiz, bu işin peşini bırakmayacağız. Şirket bu konuda çok kararlı. Activision Blizzard King bizim stratejimiz değil, ancak stratejimiz için hızlandırıcı bir unsur" dedi.

    Gerçek şu ki, Xbox oyunları bir konsoldan birden fazla platform arasında köprü kuran bir hizmete dönüştü ve bu temel farklılaşma Xbox Game Pass gibi güçlü abonelikler ile daha da pekiştiriliyor. Şimdi Microsoft işleri bir adım daha ileri götürmek ve Google'ın Android ve Apple'ın iOS platformları gibi sahipleri tarafından yönetilen ekosistemlere bu anlayışı getirmeyi istiyor.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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