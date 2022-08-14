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    GTA 6’dan yeni bilgi: Hikaye modu için DLC’ler hazırlanıyor

    Son yılların en beklenen oyunu Grand Theft Auto 6, yeni sızıntıları ile gündem olmaya devam ediyor. Yeni bir rapora göre oyun, hikaye modu DLC’lerine sahip olacak.
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    GTA 6 hikaye eklentilerine sahip olabilir
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    2013 yılında çıkan GTA V, oyun endüstrisindeki en başarılı oyunlardan biri olmayı başarmıştı. GTA Online’ın desteği ile uzun süre ilgi çekmeye devam eden oyun, artık hayranların yeni bir GTA oyunu istemesine sebep oldu. Oyun hakkında iddialar, uzun bir süredir ortalıkta olsa da Rockstar Games’in yeni GTA üzerinde çalıştığını doğrulaması, GTA 6 ile ilgili heyecanı bir hayli arttırdı. Yeni gelen bir bilgi ise GTA 6’nın hikaye modu hakkında.

    DLC’ler ile yeni şehir ve hikayeler görebiliriz

    Geçtiğimiz haftalarda Bloomberg, Grand Theft Auto 6’da ana karakterin kadın olacağını ve Rockstar’ın oyunun çıkışından sonra da GTA 6’yı genişletmeye devam edeceğini belirtmişti. Tez2’den gelen bilgilere göre Rockstar, GTA 6 için oldukça kapsamlı bir içerik yol haritası hazırlıyor. İddiaya göre firma, oyunun çıkışında en az bir adet tek kişilik DLC hazırlamış olacak.

    Tez2, oyuna gelecek DLC’ler ile yeni haritalara kavuşacağımızı da ekledi. Bu haritaların genelde tam bir şehir içermeyeceğini ancak firmanın bazen oyun için tam şehir geliştirebileceğini belirtiyor. Oyun hakkında gelen bilgiler, oldukça karmaşık bir resim çiziyor bu da büyük ihtimalle sızıntıların geçmiş GTA 6 planlarını içerebildiğini belirtiyor. Önümüzdeki yıllarda tanıtılması beklenen Grand Theft Auto 6 hakkına beklentileriniz neler?

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