The Flash filmi tehlikede: Ezra Miller yüzünden proje iptal olabilir

DC Sinematik Evreni içerisinde ilk kez Batman v Superman’de gördüğümüz Flash karakteri, daha sonra Suicide Squad ve Justice League filmlerinde de belirdi. Warner Bros, Ezra Miller tarafından oynanan Flash için uzun bir süredir solo bir film yapmak istiyordu. Uzun yıllar ertelenen proje 2020 yılında aktif olarak geliştirilmeye başlanmıştı. Filmin çekimleri bittikten sonra başrol oyuncu Ezra Miller, ABD’nin farklı eyaletlerinde başını derde soktu. Hırsızlık, ikinci derece saldırı ve taciz ile suçlanan Miller, The Flash filminin başını belaya soktu.

Warner Bros üç farklı senaryo düşünüyor

Ezra Miller’ın yasal problemleri, 2022’nin başlarından beri yaşanıyor. Belirtilenlere göre Warner Bros yöneticileri, oyuncu hakkında konuşmak için birçok kez toplanmış durumda ancak Miller’ın yasal problemleri sürekli arttığı için şirket, The Flash filmi hakkında ciddi bir karara hazırlanıyor. The Hollywood Reporter’a göre Warner Bros, The Flash filmi için üç farklı senaryo hazırlamış durumda.

İlk senaryo, Ezra Miller’ın davranışları üzerine açıklama yapması ve daha sonra profesyonel yardıma erişmesini içeriyor. Bu plana göre The Flash filmi, vizyona girecek ancak filmin çıkış pazarlamasına Miller’ın görevi oldukça az olacak.

İkinci senaryoya göre Ezra Miller, yardım almazsa film ile olan bağı tamamen kesilecek.Film yayınlanacak ancak oyuncu, film için herhangi bir yayında veya pazarlamada kullanılmayacak ve DC’nin gelecek projelerinden menedilecek.

Son senaryo ise DC hayranlarını üzecek cinsten. Warner Bros, Miller’ın filmden çıkarılması nerede imkânsız olduğu için filmi iptal etmeyi düşünüyor. Eğer film iptal olursa Warner Bros’a yaklaşık 200 milyon dolarlık zarara mal olacak. Görünüşe göre Warner Bros Discovery, yeni yönetimi altında DC projeleri konusunda oldukça seçici olacak.

