Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto 6 yakında resmi olarak duyurulacak. Duyurudan önce oyunun hayranları, sızdırılan kliplere dayanarak oyunun haritasını oluşturdu. Oluşturulan haritaya göre GTA 6'nın haritası önceki oyunun üç katı büyüklükte olacağı tahmin ediliyor.

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GTA haritalama topluluğu tarafından bir araya getirilen ve Twitter (X)'daki Jason From Gta 6 2.0 hesabı tarafından paylaşılan harita, sızdırılan kliplerde görülen koordinatlar kullanılarak aralarındaki mesafenin hesaplanmasıyla oluşturuldu. Tahmini ölçümlere göre Vice City ve Port Gellhorn arasındaki mesafenin GTA 5'in bütün haritasının uzunluğu kadar olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla GTA 6'nın çok daha büyük bir haritaya sahip olacağı belirtiliyor.

Twitter'da önümüzdeki ay oyunun yeni trailerının paylaşılacağı duyurulmuştu. Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihi henüz belli olmasa da yakında oyunla ilgili sis perdesi ortadan kalkacak.

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GTA 6'nın haritası GTA 5'den çok daha büyük olacak