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    GTA 6'nın haritası GTA 5'den çok daha büyük olacak

    Yakında resmi olarak duyurulacak Grand Theft Auto 6'nın hayranları, sızdırılan kliplere dayanarak oyunun haritasını oluşturdu. Buna göre GTA 6'nın haritası önceki oyunun üç katı büyüklükte olacak.
    GTA 6'nın haritası GTA 5'den çok daha büyük olacak Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto 6 yakında resmi olarak duyurulacak. Duyurudan önce oyunun hayranları, sızdırılan kliplere dayanarak oyunun haritasını oluşturdu. Oluşturulan haritaya göre GTA 6'nın haritası önceki oyunun üç katı büyüklükte olacağı tahmin ediliyor.

    GTA haritalama topluluğu tarafından bir araya getirilen ve Twitter (X)'daki Jason From Gta 6 2.0 hesabı tarafından paylaşılan harita, sızdırılan kliplerde görülen koordinatlar kullanılarak aralarındaki mesafenin hesaplanmasıyla oluşturuldu. Tahmini ölçümlere göre Vice City ve Port Gellhorn arasındaki mesafenin GTA 5'in bütün haritasının uzunluğu kadar olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla GTA 6'nın çok daha büyük bir haritaya sahip olacağı belirtiliyor.

    Twitter'da önümüzdeki ay oyunun yeni trailerının paylaşılacağı duyurulmuştu. Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihi henüz belli olmasa da yakında oyunla ilgili sis perdesi ortadan kalkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    gta 6, grand theft auto 6 ve
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