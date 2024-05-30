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    Güç Yüzükleri kadrosuna Tom Bombadil eklendi: İlk kez seyirci karşısına çıkacak

    Güç Yüzükleri dizisi ikinci sezona Sauron’un Anatar görünümü ile güçlü bir başlangıç yapmıştı. Şimdi ise 25 yıldır beklenen Tom Bombadil görselleri ile ikinci sürpriz geldi.
    Güç Yüzükleri Tam Boyutta Gör
    Yüzüklerin Efendisi hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Güç Yüzükleri dizisinin ikinci sezonu için heyecan artıyor. İkinci sezonda eklenecek karakterlerden Tom Bombadil ilk görselleriyle hayranların karşısına çıktı.

    Tom Bombadil kimdir?

    Yüzüklerin Efendisi evreninde varlığın başlangıcından bu yana var olan ve en güçlü karakter olarak tanımlanan Tom Bombadil, tahta ile suyun ustası kabul ediliyor. Bazı kaynaklara göre yaratıcı İlluvatar’ın Orta Dünya’da Tom Bombadil suretinde gezdiğine inanılıyor.

    Bu denli önemli bir karakter olmasına rağmen Yüzüklerin Efendisi film serisinde kendisine yer bulamadı. Özellikle Frodo ve Hobbit arkadaşlarının yolculuklarının ilk döneminde önemli yardımları dokunsa da Peter Jackson, senaryo akışında Tom Bombadil için uygun bir yer bulamadığını belirtmişti.

    Güç Yüzükleri ikinci sürprizini yapıyor Tam Boyutta Gör

    Güç Yüzükleri ikinci sezonu ile Tom Bombadil ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Karakteri Rory Kinnear’ın canlandıracak olması hayranları a mutlu etmiş durumda. Tom Bombadil ikinci sezonda Meteor Adam olarak da bildiğimiz gizemli yabancıya kim olduğunu ve amacını anlatıyor. Ne var ki gizemli yabancı Gandalf mı yoksa başka bir büyücü mü halen gizemini korumaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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