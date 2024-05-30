Güç Yüzükleri kadrosuna Tom Bombadil eklendi: İlk kez seyirci karşısına çıkacak

Tom Bombadil kimdir?
Yüzüklerin Efendisi evreninde varlığın başlangıcından bu yana var olan ve en güçlü karakter olarak tanımlanan Tom Bombadil, tahta ile suyun ustası kabul ediliyor. Bazı kaynaklara göre yaratıcı İlluvatar’ın Orta Dünya’da Tom Bombadil suretinde gezdiğine inanılıyor.
Bu denli önemli bir karakter olmasına rağmen Yüzüklerin Efendisi film serisinde kendisine yer bulamadı. Özellikle Frodo ve Hobbit arkadaşlarının yolculuklarının ilk döneminde önemli yardımları dokunsa da Peter Jackson, senaryo akışında Tom Bombadil için uygun bir yer bulamadığını belirtmişti.
Güç Yüzükleri ikinci sezonu ile Tom Bombadil ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Karakteri Rory Kinnear’ın canlandıracak olması hayranları a mutlu etmiş durumda. Tom Bombadil ikinci sezonda Meteor Adam olarak da bildiğimiz gizemli yabancıya kim olduğunu ve amacını anlatıyor. Ne var ki gizemli yabancı Gandalf mı yoksa başka bir büyücü mü halen gizemini korumaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.