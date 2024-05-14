Güç Yüzükleri ikinci sezon fragmanı yayınlandı: Sauron ortaya çıktı

Rings of Power ikinci sezon ne zaman?
Prime Video tarafından yayınlanan tanıtım fragmanına göre Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezonu 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak. İlk sezon hafta hafta yayınlanmıştı. Muhtemelen ikinci sezon da aynı şekilde olacak.
Fragmanda artık Sauron kanlı canlı ortaya çıkıyor. İlk sezonun ardından Halbrand karakterinin Sauron olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialar gerçek çıktı. Yüzüklerin dövülme sürecinde Sauron ve Celebrimbor önemli bir rol oynuyor. Ayrıca Elflere güç yüzüklerinin de verildiğini görüyoruz. Yapımcılar ikinci sezonda Gandalf’a güç yüzüğünü teslim edene kadar taşıyan Cirdan’ın da diziye ekleneceğini belirtmişlerdi. Yine yapımcıların dediği gibi ikinci sezonda büyük savaşlar da izleyicileri bekliyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.