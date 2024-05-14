Güç Yüzükleri ikinci sezon fragmanı yayınlandı: Sauron ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video platformunun ve dizi sektörünün en yüksek bütçeli yapımı haline gelen Rings of Power, ilk sezonuyla Yüzüklerin Efendisi topluluğunu pek memnun edememişti. Bir nevi hikâyeye giriş olarak hazırlanan ilk sezonun ardından ikinci sezon heyecanı arttırıyor.

Rings of Power ikinci sezon ne zaman?

Prime Video tarafından yayınlanan tanıtım fragmanına göre Rings of Power/Güç Yüzükleri ikinci sezonu 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak. İlk sezon hafta hafta yayınlanmıştı. Muhtemelen ikinci sezon da aynı şekilde olacak.

Amazon Prime Video’da tarihi gün 2 yıl önce eklendi

Fragmanda artık Sauron kanlı canlı ortaya çıkıyor. İlk sezonun ardından Halbrand karakterinin Sauron olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialar gerçek çıktı. Yüzüklerin dövülme sürecinde Sauron ve Celebrimbor önemli bir rol oynuyor. Ayrıca Elflere güç yüzüklerinin de verildiğini görüyoruz. Yapımcılar ikinci sezonda Gandalf’a güç yüzüğünü teslim edene kadar taşıyan Cirdan’ın da diziye ekleneceğini belirtmişlerdi. Yine yapımcıların dediği gibi ikinci sezonda büyük savaşlar da izleyicileri bekliyor olacak.

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