Gucci, akıllı parmak yüzüğünü tanıttı: Fiyatı şaşırtabilir

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Dünyaca ünlü lüks moda markası Gucci, sağlık elektroniği üreticisi Oura ile ortak geliştirilen yeni akıllı parmak yüzüğünü tanıttı. Oura'nın üçüncü nesil yüzüğü ile benzer özelliklere sahip olan yeni Gucci x Oura Yüzük, moda devi tarafından tasarlanan lüks bir dış kaplama ile geliyor.

Tasarımı ile dikkat çekiyor

18 ayar altın örgülerle çevrili siyah sentetik korindon’dan oluşan ve 18 ayar altın Gucci logosu dahil olmak üzere üst düzey birinci sınıf malzemelerle dekore edilen yeni yüzük, 100m’ye kadar suya dayanıklılığa ve 4 ila 6 gramlık bir ağırlığa sahip. Bununla birlikte 7/24 kalp atış hızı izleme, yedi sıcaklık sensörü ve uyku analizi takibi gibi özelliklere sahip olan Gucci X Oura Yüzük, kullanıcıların uyku, aktivite ve hazır olma durumunu ölçerek her gün üç değerlendirme sunuyor.

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950 dolar fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulmaya başlanan Gucci x Oura Yüzük'ün mevcut sağlık istatistiklerini analiz etme ve okuma kolaylığı için Apple Health ve Google Fit uygulamaları ile uyumlu çalıştığını belirten Gucci, yeni yüzüğün ''Hem bilincin hem de bilinçaltının özelliklerini ortaya çıkaracağını ve benliğin tam bir ifadesi haline geleceğini'' söylüyor.

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Gucci, akıllı parmak yüzüğünü tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı