Gümrüklerde "Muhafız" ile yapay zekalı denetim başlıyor

Türkiye’deki sınır kapılarında yüksek güvenlik önlemleri uygulanmasına rağmen her yıl binlerce ton kaçak mal ülkemize giriyor. Kaçakla mücadele için teknolojik çözümler etkin şekilde kullanılıyor. Şimdi de kaçakçılık riskini tespit eden yapay zeka kullanılmaya başlanıyor.
Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Muhafız isimli yazılım, TÜBİTAK BİLGEM, BYS Grup ve HAVELSAN tarafından geliştirildi. Yapay zeka yazılımı Şimdiye kadar yapılan testlerde büyük başarı sergiledi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından bu ay içinde sahada kullanılması öngörülüyor.
Muhafız, büyük verinin anlamlandırılması sonucunda yüksek doğruluğa ulaştı. Farklı veri kaynaklarından gelen büyük veri, hem yığın hem akan veri olarak işlenip yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilecek. Böylece insan çabasıyla ortaya çıkarılmayacak analizler ve risk ilişkileri, yapay zeka teknolojileriyle tespit edilebiliyor. Gümrük kapılarından geçen araç, gemi, kişi ya da eşyayı mercek altına alacak sistem, milyonlarca veriyi ve binlerce gümrük beyannamesini yapay zeka yöntemiyle inceleyerek, "Risklidir" ya da "Riskli değildir" şeklinde alarm verecek.
Bu sistem ile normalde insanların gözünden kaçırabileceği detaylar yapay zekadan kaçamayacak. Anormal durumlar anında tespit edilecek. Ayrıca Muhafız yazılımı öğrenmesini sürdürecek. Yeni kaçakçılık yöntemleri tespit edildiğine buna göre güncellenebilecek. Yeni veri kaynaklar ve yeni senaryoların eklenmesiyle birlikte daha yetenekli hale gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..