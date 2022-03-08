Gümrüklerde "Muhafız" ile yapay zekalı denetim başlıyor

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Türkiye’deki sınır kapılarında yüksek güvenlik önlemleri uygulanmasına rağmen her yıl binlerce ton kaçak mal ülkemize giriyor. Kaçakla mücadele için teknolojik çözümler etkin şekilde kullanılıyor. Şimdi de kaçakçılık riskini tespit eden yapay zeka kullanılmaya başlanıyor.

Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Muhafız isimli yazılım, TÜBİTAK BİLGEM, BYS Grup ve HAVELSAN tarafından geliştirildi. Yapay zeka yazılımı Şimdiye kadar yapılan testlerde büyük başarı sergiledi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından bu ay içinde sahada kullanılması öngörülüyor.

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Muhafız, büyük verinin anlamlandırılması sonucunda yüksek doğruluğa ulaştı. Farklı veri kaynaklarından gelen büyük veri, hem yığın hem akan veri olarak işlenip yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilecek. Böylece insan çabasıyla ortaya çıkarılmayacak analizler ve risk ilişkileri, yapay zeka teknolojileriyle tespit edilebiliyor. Gümrük kapılarından geçen araç, gemi, kişi ya da eşyayı mercek altına alacak sistem, milyonlarca veriyi ve binlerce gümrük beyannamesini yapay zeka yöntemiyle inceleyerek, "Risklidir" ya da "Riskli değildir" şeklinde alarm verecek.

Bu sistem ile normalde insanların gözünden kaçırabileceği detaylar yapay zekadan kaçamayacak. Anormal durumlar anında tespit edilecek. Ayrıca Muhafız yazılımı öğrenmesini sürdürecek. Yeni kaçakçılık yöntemleri tespit edildiğine buna göre güncellenebilecek. Yeni veri kaynaklar ve yeni senaryoların eklenmesiyle birlikte daha yetenekli hale gelecek.

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