Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güney Kore, lazer silahları hizmet alan ilk ülke olacak: 1,45 dolar maliyetle drone'ları vuracak

    Güney Kore, dünyada insansız hava araçlarına karşı lazer silahları konuşlandıran ilk ülke olacağını duyurdu. “StarWars” isimli lazer sistemi, ülkeyi Kuzey Kore'nin drone saldırılarına karşı koyacak.
    Güney Kore, lazer silahları hizmet alan ilk ülke olacak Tam Boyutta Gör
    Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA) yaptığı açıklamada, dünyada insansız hava araçlarına karşı lazer silahları konuşlandıran ilk ülke olacağını duyurdu. “StarWars” olarak adlandırılan lazer sistemi, ülkenin hava sahasını Kuzey Kore'nin drone saldırılarına karşı koyacak.

    Atış başına 1,45 dolar maliyete sahip

    Hanwha Aerospace tarafından geliştirilen lazer sistemi, aktif hale geldiğinde atış başına yaklaşık 1,45 dolara mal olacak. DAPA, bu silahların gelecekte savaş stratejilerini değiştirecek çığır açan bir teknoloji olduğunu belirterek, "Ülkemiz dünyada lazer silahlarını konuşlandıran ve çalıştıran ilk ülke oluyor. Bu silahlar, ordumuzun Kuzey Kore'nin insansız hava aracı provokasyonuna karşı müdahale yetenekleri daha da güçlendirilecek." dedi.

    DAPA sözcüsü, lazer silahlarının drone'ların motorlarını veya diğer elektrikli ekipmanlarını hedef alarak 10 ila 20 saniye boyunca ışık huzmeleri ile yakarak vurabileceğini söyledi. Bunun dışında, Güney Kore'nin "StarWars" sistemi hakkında çok fazla detay paylaşılmadı.

    Lazer silahlarına büyük ilgi var

    İnsansız hava araçlarının saldırılarına karşı koymak, uçuş halindeki füzeleri veya yörüngedeki uyduları hedeflemek için bu silahlara dünya çapında büyük bir ilgi var. ABD, İngiltere, Japonya ve İsrail gibi pek çok ülke lazer silahları geliştiriyor ve yakın zamanda hizmete almayı planlıyor.

    Bu ülkelerden biri olan İsrail, Iron Beam lazer sistemini geliştirmeye ve test etmeye devam ediyor. Nisan 2022'de İsrail Savunma Bakanlığı, lazer sisteminin ilk testlerinde insansız hava araçlarını, roketleri, havanları ve tanksavar füzelerini başarıyla vurduğunu duyurdu. İsrail, Iron Beam sistemini bu sene hizmete almayı planlıyor.

    Aralık 2022'de ABD'li savunma sanayi şirketi Lockheed Martin, İsrailli silah üreticisi Rafael ile Iron Beam'in geliştirilmesine katkıda bulunmak için bir anlaşma imzalamıştı. Bu işbirliğiyle sistemin farklı bir versiyonunun ABD için geliştirilmesi hedeflendi. 

    Aralık ayında Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracı, teknik olarak halen savaş halinde olduğu Güney Kore tarafına geçmişti. Bu durum, Güney Kore'nin drone'ları vurmak için savaş jetlerini ve saldırı helikopterlerini göndermesine neden oldu. Yeni lazer sistemiyle Güney Kore, Kuzey Kore'nin drone saldırılarına karşı düşük maliyetli ve etkili bir savunma sistemine sahip olacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Pro
    HUAWEI Pura 70 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15.6&quot;
    Dell Inspiron 15.6"
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız