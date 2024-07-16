Güney Kore, lazer silahları hizmet alan ilk ülke olacak: 1,45 dolar maliyetle drone'ları vuracak

Atış başına 1,45 dolar maliyete sahip
Hanwha Aerospace tarafından geliştirilen lazer sistemi, aktif hale geldiğinde atış başına yaklaşık 1,45 dolara mal olacak. DAPA, bu silahların gelecekte savaş stratejilerini değiştirecek çığır açan bir teknoloji olduğunu belirterek, "Ülkemiz dünyada lazer silahlarını konuşlandıran ve çalıştıran ilk ülke oluyor. Bu silahlar, ordumuzun Kuzey Kore'nin insansız hava aracı provokasyonuna karşı müdahale yetenekleri daha da güçlendirilecek." dedi.
DAPA sözcüsü, lazer silahlarının drone'ların motorlarını veya diğer elektrikli ekipmanlarını hedef alarak 10 ila 20 saniye boyunca ışık huzmeleri ile yakarak vurabileceğini söyledi. Bunun dışında, Güney Kore'nin "StarWars" sistemi hakkında çok fazla detay paylaşılmadı.
Lazer silahlarına büyük ilgi var
İnsansız hava araçlarının saldırılarına karşı koymak, uçuş halindeki füzeleri veya yörüngedeki uyduları hedeflemek için bu silahlara dünya çapında büyük bir ilgi var. ABD, İngiltere, Japonya ve İsrail gibi pek çok ülke lazer silahları geliştiriyor ve yakın zamanda hizmete almayı planlıyor.
Bu ülkelerden biri olan İsrail, Iron Beam lazer sistemini geliştirmeye ve test etmeye devam ediyor. Nisan 2022'de İsrail Savunma Bakanlığı, lazer sisteminin ilk testlerinde insansız hava araçlarını, roketleri, havanları ve tanksavar füzelerini başarıyla vurduğunu duyurdu. İsrail, Iron Beam sistemini bu sene hizmete almayı planlıyor.
Aralık 2022'de ABD'li savunma sanayi şirketi Lockheed Martin, İsrailli silah üreticisi Rafael ile Iron Beam'in geliştirilmesine katkıda bulunmak için bir anlaşma imzalamıştı. Bu işbirliğiyle sistemin farklı bir versiyonunun ABD için geliştirilmesi hedeflendi.
Aralık ayında Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracı, teknik olarak halen savaş halinde olduğu Güney Kore tarafına geçmişti. Bu durum, Güney Kore'nin drone'ları vurmak için savaş jetlerini ve saldırı helikopterlerini göndermesine neden oldu. Yeni lazer sistemiyle Güney Kore, Kuzey Kore'nin drone saldırılarına karşı düşük maliyetli ve etkili bir savunma sistemine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.