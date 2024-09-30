Güney Kore, yapay zeka için 48.9 milyar dolar ayırdı

G. Kore'den yapay zekaya dev yatırım
Yatırım haberi, ülkenin yapay zeka stratejisini oluşturmak ve bu alandaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulan Yapay Zeka Başkanlık Komitesi’nin ilk toplantısında açıklandı. Bilim ve teknolojiden sorumlu başkanlık sekreteri Park Sang-wook, bu toplantıda yaptığı açıklamada, Güney Kore hükümeti ile özel sektör arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak ülkenin 2027 yılına kadar yapay zekada dünyanın ilk üç lider ülkesi arasına girmeyi hedeflediğini belirtti.
Sang-wook, “Yapay zekanın ulusal yetenekleri ve ekonomik büyümeyi belirlediği, ekonomide ve güvenlikte kilit bir faktör haline geldiği bir zamandayız.” derken dünyanın önde gelen ülkelerinin dijital üstünlük için yapay zeka teknolojilerine ciddi yatırımlar yaptıklarını vurguladı. Sözlerine şöyle devam eden Sang-wook, “Özel sektör-devlet yatırımları yoluyla ulusal bir yapay zeka bilgi işlem merkezi kuracağız ve yapay zekaya daha fazla özel sektör yatırımını teşvik ederek sektörler ve toplum genelinde yapay zeka dönüşümünü yönlendireceğiz” dedi.
Araştırma ve geliştirme, yatırım, altyapı, yetenek ve strateji dahil 122 göstergenin değerlendirildiği Tortoise Media'nın 2024 Küresel Yapay Zeka Endeksi'nde Güney Kore, 83 ülke arasında altıncı sırada yer aldı. ABD ilk sırada yer alırken, onu Çin izledi. Güney Kore, bu yılın başlarında yapay zeka ve yapay zeka çiplerini desteklemek için 6,9 milyar dolar yatırım yapma ve yaklaşık 1 milyar dolar fon oluşturmak için Yapay Zeka-Yarı İletken Girişimi’ni başlatmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu