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    Anlık Bildirim

    Güney Kore, yapay zeka için 48.9 milyar dolar ayırdı

    Güney Koreli şirketler, yapay zeka furyasında küresel liderlerle rekabet edebilmek için 2027 yılına kadar yapay zeka gelişimine 65 trilyon won (48,9 milyar USD) yatırım yapma sözü verdi.
    Güney Kore, yapay zeka için 48.9 milyar dolar ayırdı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore, yapay zeka alanında küresel liderlerle rekabet edebilmek adına dev bir adım atıyor. Güney Koreli şirketler, 2027 yılına kadar yapay zeka geliştirme çalışmalarına toplam 65 trilyon won (yaklaşık 48.9 milyar dolar) yatırım yapma taahhüdünde bulundular. Bu yatırım planı, Güney Kore Devlet Başkanlığı tarafından perşembe günü yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

    G. Kore'den yapay zekaya dev yatırım

    Yatırım haberi, ülkenin yapay zeka stratejisini oluşturmak ve bu alandaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulan Yapay Zeka Başkanlık Komitesi’nin ilk toplantısında açıklandı. Bilim ve teknolojiden sorumlu başkanlık sekreteri Park Sang-wook, bu toplantıda yaptığı açıklamada, Güney Kore hükümeti ile özel sektör arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak ülkenin 2027 yılına kadar yapay zekada dünyanın ilk üç lider ülkesi arasına girmeyi hedeflediğini belirtti.

    Sang-wook, “Yapay zekanın ulusal yetenekleri ve ekonomik büyümeyi belirlediği, ekonomide ve güvenlikte kilit bir faktör haline geldiği bir zamandayız.” derken dünyanın önde gelen ülkelerinin dijital üstünlük için yapay zeka teknolojilerine ciddi yatırımlar yaptıklarını vurguladı. Sözlerine şöyle devam eden Sang-wook, “Özel sektör-devlet yatırımları yoluyla ulusal bir yapay zeka bilgi işlem merkezi kuracağız ve yapay zekaya daha fazla özel sektör yatırımını teşvik ederek sektörler ve toplum genelinde yapay zeka dönüşümünü yönlendireceğiz” dedi.

    Araştırma ve geliştirme, yatırım, altyapı, yetenek ve strateji dahil 122 göstergenin değerlendirildiği Tortoise Media'nın 2024 Küresel Yapay Zeka Endeksi'nde Güney Kore, 83 ülke arasında altıncı sırada yer aldı. ABD ilk sırada yer alırken, onu Çin izledi. Güney Kore, bu yılın başlarında yapay zeka ve yapay zeka çiplerini desteklemek için 6,9 milyar dolar yatırım yapma ve yaklaşık 1 milyar dolar fon oluşturmak için Yapay Zeka-Yarı İletken Girişimi’ni başlatmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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