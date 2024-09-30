Güney Kore, yapay zeka için 48.9 milyar dolar ayırdı

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Tam Boyutta Gör Güney Kore, yapay zeka alanında küresel liderlerle rekabet edebilmek adına dev bir adım atıyor. Güney Koreli şirketler, 2027 yılına kadar yapay zeka geliştirme çalışmalarına toplam 65 trilyon won (yaklaşık 48.9 milyar dolar) yatırım yapma taahhüdünde bulundular. Bu yatırım planı, Güney Kore Devlet Başkanlığı tarafından perşembe günü yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

G. Kore'den yapay zekaya dev yatırım

Yatırım haberi, ülkenin yapay zeka stratejisini oluşturmak ve bu alandaki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulan Yapay Zeka Başkanlık Komitesi’nin ilk toplantısında açıklandı. Bilim ve teknolojiden sorumlu başkanlık sekreteri Park Sang-wook, bu toplantıda yaptığı açıklamada, Güney Kore hükümeti ile özel sektör arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak ülkenin 2027 yılına kadar yapay zekada dünyanın ilk üç lider ülkesi arasına girmeyi hedeflediğini belirtti.

Sang-wook, “Yapay zekanın ulusal yetenekleri ve ekonomik büyümeyi belirlediği, ekonomide ve güvenlikte kilit bir faktör haline geldiği bir zamandayız.” derken dünyanın önde gelen ülkelerinin dijital üstünlük için yapay zeka teknolojilerine ciddi yatırımlar yaptıklarını vurguladı. Sözlerine şöyle devam eden Sang-wook, “Özel sektör-devlet yatırımları yoluyla ulusal bir yapay zeka bilgi işlem merkezi kuracağız ve yapay zekaya daha fazla özel sektör yatırımını teşvik ederek sektörler ve toplum genelinde yapay zeka dönüşümünü yönlendireceğiz” dedi.

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Araştırma ve geliştirme, yatırım, altyapı, yetenek ve strateji dahil 122 göstergenin değerlendirildiği Tortoise Media'nın 2024 Küresel Yapay Zeka Endeksi'nde Güney Kore, 83 ülke arasında altıncı sırada yer aldı. ABD ilk sırada yer alırken, onu Çin izledi. Güney Kore, bu yılın başlarında yapay zeka ve yapay zeka çiplerini desteklemek için 6,9 milyar dolar yatırım yapma ve yaklaşık 1 milyar dolar fon oluşturmak için Yapay Zeka-Yarı İletken Girişimi’ni başlatmıştı.

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Güney Kore, yapay zeka için 48.9 milyar dolar ayırdı