Haftaya A101 marketlerde Honor 9X, BİM marketlerde akıllı çocuk saati var

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Okul döneminin yaklaşması ile birlikte perakende gıda mağazalarında kırtasiye ürünleri öne çıkmaya başladı. Yine de birkaç tane alternatif olabilecek seviyede teknolojik ürün bulabilmek mümkün.

20 Ağustos A101 aktüel ürünler

20 Ağustos A101 aktüel ürünler arasında Honor 9X akıllı telefon modeli yer alıyor. Honor 9X modelinde 6.59 inçlik 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde IPS ekran, Kirin 710F yonga seti, 48 MP (f/1.8) geniş + 2 MP (f/2.4) derinlik+ 8 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera sensörü, 16 MP (f/2.2) pop-up ön kamera, 4GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 4000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut. 2699TL fiyat etiketi piyasa ile aynı.

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Bunun yanında Samsung’un 10000mAh kapasiteye sahip taşınabilir şarj istasyonu 109TL ile oldukça uygun seviyede. Xiaomi Mi Band 3 ise 99TL ile piyasadan düşük değil.

21 Ağustos BİM aktüel ürünler

21 Ağustos BİM aktüel ürünler arasında Bilicra akıllı çocuk saati yer alıyor. Konum belirleme, arama, SMS, güvenli alan belirleme gibi özellikleri olan çocuk saati 499TL fiyat etiketine sahip. Bunun dışında oyuncular için olduğu belirtilen özel çalışma masası 249TL’den satılıyor.

15 Ağustos ŞOK aktüel ürünler

15 Ağustos ŞOK aktüel ürünler arasında Philips marka 10000mAh kapasiteli taşınabilir şarj istasyonu 59.90TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

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